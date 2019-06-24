Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94022
ALTIN
258.238
DOLAR
5.7212
STERLIN
7.2974
EURO
6.5119
Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti
Suriyeliler 15 yaşındaki kızın boğazını kesti !
YSK'dan Flaş Mühür Kararı!
Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü!

Seçim bitti, Türkiye’nin gündemi ekonomiyi düzlüğe çıkarmak olmalı

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili görüşlerini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk halkının demokrasiye sahip çıktığını, seçimin kazananın Türk demokrasisi olduğunu kaydetti.

Seçim bitti, Türkiye’nin gündemi ekonomiyi düzlüğe çıkarmak olmalı

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili görüşlerini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk halkının demokrasiye sahip çıktığını, seçimin kazananın Türk demokrasisi olduğunu kaydetti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:08
Seçim bitti, Türkiye’nin gündemi ekonomiyi düzlüğe çıkarmak olmalı

İstanbul seçmeninin 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra, 23 Haziran seçimlerinde de Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana tercihini ortaya koyduğunu anlatan Eskinazi, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Eskinazi, "İstanbul seçmeni, 31 Mart seçimlerinde ortaya koyduğu iradenin tartışmaya açılmasından duyduğu rahatsızlığı net bir şekilde 23 Haziran seçimlerinde ortaya koydu" dedi.

Türkiye’de siyasilerin bundan sonraki süreçte kutuplaştırıcı dilden uzaklaşarak, birleştirici bir dille hareket etmesini beklediklerini dile getiren Eskinazi, “Türk ekonomisi zorlu bir süreçten geçiyor. Katma değerli üretime yoğunlaşacağımız, enflasyon ve yüksek faizle mücadele edeceğimiz, 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışacağımız seçimsiz bir 4 yıl var önümüzde. Bu 4 yıllık zaman dilimini hep birlikte çok iyi değerlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

31 Mart seçimleri tekrarlanmamalıydı

"31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi tekrarlanmamalıydı" diyen Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı: "Türk halkı 73 yıllık çok partili dönemde büyük olgunlukla demokratik tercihlerini yaptı. Bu tercihlere saygı duymak ve kabullenmek demokrasinin gereği. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması kararı, Türk halkında olduğu gibi, dünya genelinde de olumlu bir karşılık bulmadı. 23 Haziran seçimlerinin Türk demokrasisine en önemli kazanımlarından birisi de seçim öncesinde iki adayın TV ekranlarında bir açık oturumda projelerini anlatması oldu. Bu buluşmanın önümüzdeki seçimlere örnek olmasını diliyoruz."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
seçim bitti türkiye nin gündemi ekonomiyi düzlüğe çıkarmak olmalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Renault Clio Clio’ların En İyisi
Yeni Renault Clio Clio’ların En İyisi
Kredi Kartları İçin Flaş Talep!
Kredi Kartları İçin Flaş Talep!
Otobüsler Yolların Kralı Oldu !
Otobüsler Yolların Kralı Oldu !

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim