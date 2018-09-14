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Savunma devi 1000 kişi alacak

Yerli helikopter de dahil olmak üzere birçok önemli projeye imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nden (TUSAŞ) mühendisleri sevindiren haber geldi.

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Savunma devi 1000 kişi alacak

Yerli helikopter de dahil olmak üzere birçok önemli projeye imza atan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nden (TUSAŞ) mühendisleri sevindiren haber geldi.

14 Eylül 2018 Cuma 17:41
Savunma devi 1000 kişi alacak

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) Genel Müdürü Doç.Dr.Temel Kotil önemli açıklamalarda bulundu;  "Gelecek yıl 1000 mühendisi işe alacağız. Mühendise çok ihtiyacımız var. Mühendislerin işleri hazır. Buradaki projelerden geçtikten sonra dünyada aranan mühendisler oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018'e katılım gösteren TUSAŞ Genel Müdürü Doç.Dr.Temel Kotil, Demirören Haber Ajansı'na gelecek yıl 1000 mühendis alacaklarını açıkladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, TUSAŞ’taki projelerin bittiğinde 10 bin yetişmiş, vasıflı  uçak yapabilen mühendislere sahip olacağını bunun da en büyük projelerinin olduğuna vurgu yaparak şunları ekledi: 

"Bence TUSAŞ’ın en önemli projesi personel yetiştirme projesidir. Yeni mezun mühendisin bir piyasa değeri oluyor. Bu kişi iyi bir eğitim alıp yetiştirilirse uçak veya helikopter projesinde çalışıyorsa bu değer katlanıyor. Mühendisleri seçerken not ortalaması 4 üzerinde 3 istiyoruz. Şu andaki projeler bittiğinde 3 bin mühendisimiz açığa çıkacak. 3 bin mühendisimiz yolcu uçağı projesine yönlendireceğiz. Master planımızda var bu yönetim kurulundan da geçti." 

TUSAŞ’ta geçen yıl öğrenciyken çalıştırdıkları 500 kişiden yarısını işe aldıklarını ifade eden Doç. Dr. Temel Kotil, "Kredi Yurtlar Kurumu’nda(KYK) 50 kişilik bir kontenjan talep ettik. Bu şu anlama geliyor; Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Ankara’ya gelecek. Bir gün çalışacak ve akşam da kurumda kalacak. İki günü bizde geçirecek. Biz ona para da vereceğiz. Öğrenciyken çalıştırmada geçen yıl 500 kişinin yarısını işe aldık. Bu 1000 kişiye çıkıyor. 1000 stajyerimiz olacak. Bize verilen savunma projeleri var. Bunları yaparken de belirli bir mühendis sayısına ulaşmak gerekiyor. Şu an 2 bin 500 civarında mühendisimiz buşunuyor" şeklinde konuştu.

Kotil, bünyelerinde olan yetenekli mühendisleri yurt dışına kaptırmadan yerli yolcu uçağı projesine yönlendireceklerini ifade ederek açıklamalarına şöyle devam etti;

"2027 yılında mühendis sayımız 10 bine, toplam şirket çalışanımız 20 bine çıkıyor. Şu an 7 bin 500 kişiyiz. Mühendise çok ihtiyacımız var. Mühendislerin işleri hazır.onlardan istediğimiz şu yalnız iyi para kazanmak değil bu projeden geçtikten sonra dünyada aranan insan oluyorlar. Çok çalışmaları lazım. Mühendislik diplomasının bir tasarım bir analiz yapamıyorsa hiç bir önemi yok. Geçen yıl 450 kişi bu yıl 750 mühendis alıyoruz. Seneye İnşallah 1000 olacak. Arka arkaya en çok işe alan şirket biziz bu konuda ödül de aldık. Burada yetişen insan gücünü utmak için de buna uygun maaş vermek gerekiyor." dedi.

Kaynaklar; DHA - Haber 7

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Son Güncelleme: 14.09.2018 18:47
Anahtar Kelimeler:
savunma devi 1000 kişi alacak
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