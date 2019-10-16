Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93760
ALTIN
280.675
DOLAR
5.8966
STERLIN
7.5259
EURO
6.5044

Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 18 Ekim’de başlıyor

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden, Sonbahar aylarının vazgeçilmezi, C vitamini deposu, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal ilaç satsuma mandalina da, 2019/20 ihracat sezonu 18 Ekim 2019 Cuma günü başlıyor.

Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 18 Ekim’de başlıyor

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden, Sonbahar aylarının vazgeçilmezi, C vitamini deposu, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal ilaç satsuma mandalina da, 2019/20 ihracat sezonu 18 Ekim 2019 Cuma günü başlıyor.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:05
Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 18 Ekim’de başlıyor

Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından oluşturulan Satsuma Mandalina Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu İzmir iline bağlı İnciraltı, Güzelbahçe, Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür, Ahmetbeyli, Özdere, Selçuk ile Aydın iline bağlı Davutlar ilçe ve beldelerdeki muhtelif bahçelerde yaptığı incelemeler ve alınan numunelerin İzmir Laboratuvar Müdürlüğünde yapılan analizi sonucunda, satsuma mandalinanın; 18 Ekim 2019 tarihinden itibaren ihraç edilmesine karar verdi. Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 2018 yılında 8 Ekim tarihinde başlamıştı.

Satsuma mandalina rekoltesi düşük, kalitesi güzel

Satsuma mandalinanın geçen yıla göre rekoltesinin düşük olmasına karşın, ürünün kalitesinin güzel olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mandalina ihracatında düşüş beklemediklerini kaydetti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne yaptırdıkları “Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi” çalışmasına göre satsuma mandalina rekoltesinin geçen yıl 169 bin ton iken, bu yıl 122 bin ton öngörüldüğüne dikkati çeken Uçak, “Meyvelerin önemli bir kısmı ihracat için uygun. Bu da ihracatımızı olumlu etkileyecek. Döviz kurları da ihracatçımızı rekabetçi kılıyor. Bu şartlarda üreticimizin ve ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir ihraç sezonu bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bol bol narenciye ürünleri tüketin

Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi’nin bu yıl 442 bin ton olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, vatandaşlara doğal C vitamini deposu ve şekerin alternatifi olan narenciye ürünlerini tüketme çağrısında bulundu.

Satsuma mandalinadan 93 milyon dolarlık döviz elde ettik

Türkiye, 2018 yılında 286 milyon dolarlık mandalina ihraç etmişken, Satsuma mandalina ihracatı 93 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Satsuma mandalina ihracatında ilk sırayı 50 milyon dolarlık ihracatla Rusya Federasyonu alırken, Ukrayna’ya 19 milyon dolarlık satsuma mandalina ihraç edildi. Irak, 3.5 milyon dolarlık satsuma talebi ile listenin üçüncü sırasının sahibi oldu. Türkiye, 46 ülkeye satsuma mandalina ihraç etti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu ekim başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakka:Dolar yeniden 5.90'ın altına indi!
Son Dakka:Dolar yeniden 5.90'ın altına indi!
KDV uygulamasına düzenleme geldi!
KDV uygulamasına düzenleme geldi!
Kredi çekecekler dikkat! Faizler en düşüğünde...
Kredi çekecekler dikkat! Faizler en düşüğünde...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim