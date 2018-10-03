Saray'ın bir günlük harcaması ne kadar? Sayıştay Yayımladı!

Sayıştay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 2017 yılı giderlerine ilişkini denetim raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre Saray, günde 1.8 milyondan fazla para harcadı. Saray'ın personeli için yılda 106 milyon harcandığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 aylık maaşının 53.3 bin TL olduğu rapora yansırken örtülü ödeneğinin hacmi yine örtüldü.

Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hesaplarına ilişkin denetiminin sonuçları şöyle:

GÜNDE 1.8 MİLYON LİRA HARCANIYOR

Saray'ın 2017 yılı için yaptığı 658 milyon 240 bin 289 TL ile ayda yaklaşık 54 milyon, günde ise yaklaşık 1.8 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK YİNE ÖRTÜLÜ

Saray'ın örtülü ödeneği olarak bilinen "gizli hizmet gideri" kalemi, 2015 ve 2016 yıllarında olduğu gibi 2017 yılına ilişkin Sayıştay raporunda yer verilmedi. Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği 2015 yılında yapılan yasal düzenleme ile gizlenmişti. 2015 yılı raporuna ise Cumhurbaşkanlığının gizli hizmet gideri 150 milyon TL olarak yansımıştı.

PERSONELE YILDA 106.8 MİLYON LİRA

Başta başdanışmanlar olmak üzere Cumhurbaşkanlığı'nın tüm personeline yılda toplam 106 milyon 813 bin 327 TL harcama yapıldığı da Sayıştay raporu ile ortaya çıktı. Buna tüm personelin 11 milyon 27 bin 54 TL'lik sosyal güvenlik prim giderleri de eklendiğinde, Saray'ın Erdoğan dahil tüm personeline 1 yılda toplam 117 milyondan fazla harcama yaptığı, Saray'ın aylık personel harcamasının da 9.8 milyon TL'yi aştığı anlaşıldı.

KONUKLARA 36.2 MİLYON LİRA

Kendisine yönelik israf eleştirilerini "itibardan tasarruf olmaz" ifadeleri ile karşılayan Cumhurbaşkanlığı makamı, muhtarlar toplantıları dahil Cumhurbaşkanının takdiri ile her türlü temsil ve ağırlama giderlerine 36 milyon 273 bin 650 TL harcadı.

MUTFAĞA YILDA 2.6 MİLYON LİRA

Resepsiyonlarda sergilenen şatafatla tartışma konusu olan Saray, bir yılda "beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri" kaleminden 2.6 milyon TL harcadı.

TAŞERONLARA YILDA 73.9 MİLYON LİRA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin taşeron firmalara yaptırdığı hizmetlerin gideri anlamına gelen "hizmet alımları" kalemi için 2017 yılında, 73 milyon 968 bin 528 TL harcandı.

SAĞLIĞA YILDA 2.7 MİLYON LİRA

Külliye'nin sağlık harcamaları da 2017 yılında tavan yaptı. Sayıştay raporuna göre, 2017 yılında "tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri" kaleminden 2 milyon 784 bin 230 TL harcandı.

HİJYENE YILDA 3.2 MİLYON LİRA

Külliye'nin temizlik ekipmanları için bir yılda harcanan paranın ise 3 milyon 244 bin TL olduğu görüldü. Böylece Külliye'nin bir günlük temizlik masrafının, personel giderleri hariç, 9 bin TL'den fazla olduğu da ortaya çıktı.

Kaynaklar; Mynet

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