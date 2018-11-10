Saray Halı konkordato istedi!

Türkiye’nin en zengin ailelerinden olan ve 100 zengin aile arasına giren Necati Kurmel’in kurduğu Saray Halı ve Saray Çiftliği için konkordato talebinde bulunuldu. Konuyla ilgili şirketten bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde de Çamlıca Camii'nin de halı kaplama işini yapan Gaziantepli 44 yıllık şirket Avşar Halı da konkordato ilan etmişti.

Yarım asırlık Saray Halı A.Ş. ile çiftliklerinde 25 bin büyükbaş hayvan bulunan Saray Çiftliği (Saray Tarım Hayvancılık A.Ş) ile, Necati Kurmel, Setenay Kurmel, Birant Kurmel ve Yunus C. Karaca için konkordato talep edildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe’nin edindiği bilgilerle hazırladığı habere göre; İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan konkordato başvurusunda, ekonomideki dalgalanmanın, dövizdeki artışın, şirketlerin mali dengesini bozduğu bilgisine yer verildi. Konkordato kararı verilmesi halinde, söz konusu şirketlerin, faaliyetlerine etkin bir biçimde sürdürebileceği kaydedildi. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası şirketlere yönelik tedbir kararı verdi. Komiser ataması yaptı.

Konkordato talebinde bulunulan her iki şirket de, kendi sektörlerinin önde gelen markalar konumunda bulunuyor. 1972 yılında kurulan Saray Halı'nın ürünleri Türkiye genelinde binden fazla mağazada satılıyor. Kayseri ve Adana'da tesisleri bulunan Saray Çiftliği, Avrupa'nın en büyük çiftliklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bahsi geçen şirketlerin kurucusu Necati Kurmel ise Ekonomist dergisinin son araştırmasına göre Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesine 4.sıradan girmişti. Saray Halı ve Saray Çiftliği adına konkordato davası açan şirket avukatı herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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