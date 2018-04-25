Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sandıkta Görev Alacak Personellere Verilecek Ücret Belli Oldu

Son dakika gelişmesi: Yapılan açıklamada 24 Haziran'da yapılacak seçimde görev alacak personellere verilecek ücretin belli olduğu belirtildi.

banner396

Sandıkta Görev Alacak Personellere Verilecek Ücret Belli Oldu

Son dakika gelişmesi: Yapılan açıklamada 24 Haziran'da yapılacak seçimde görev alacak personellere verilecek ücretin belli olduğu belirtildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:51
Sandıkta Görev Alacak Personellere Verilecek Ücret Belli Oldu

Son dakika haberi az önce geldi. Seçimlerde görev alacak personellere verilecek maaşlar belli oldu.

24 Haziran’da Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde yaklaşık olarak 2 milyon kişinin sandık başlarında görev alması bekleniyor. Görev alacak kişilere yapılacak en düşük ödeme 1 günlük 88 lira olarak belirlenirken, en yüksek ödeme ise 3 günlük 306 lira oldu.

Bunlar arasında sandık kurulu başkanları ve seçim sandık kurulu üyeleri ile bina sorumlusu, memur, hizmetli ve şoförler yer alıyor. Bu kişilere görev aldıkları gün üzerinden ödeme olacak.

ÜÇ GÜNE KADAR...

24 Haziran 2018 seçimlerinde görev alacak kişilere verilecek ücretlerde ise kurs verilen sandık kurulu başkanına 3, memura 2, siyasi parti üyelerine 1 adet gündelik ödemesi yapılacak.

Buna göre; erken seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı eğitim alması durumunda 306 lira (3 günlük), sandık görevlileri eğitim alırsa 186 lira (2 günlük) ücret ve bina sorumluları eğitim alırsa 306 lira (3 günlük) ödeme alacak.

KPSSCAFE'nin anketi için >>>>

ANKETİN DETAYLARINI ÖĞRENMEK, OY KULLANMAK VE YORUM YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sandık GöreviSon DakikaHaberSandık Görevlisi Ne Kadar Para Alır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İşsizlik Bahane' Dedi ,Aylık 6 Bin Lira Maaşla Çalışacak İşçi Bulamıyorlarmış
'İşsizlik Bahane' Dedi ,Aylık 6 Bin Lira Maaşla Çalışacak İşçi Bulamıyorlarmış
Hak İş'ten Flaş Taşeron Çıkışı: Çalışma Başlatıldı
Hak İş'ten Flaş Taşeron Çıkışı: Çalışma Başlatıldı
2018 Ramazan Pidesi Fiyatı (Ramazan Ne Zaman Başlıyor , İlk gün Ne Zaman?)
2018 Ramazan Pidesi Fiyatı (Ramazan Ne Zaman Başlıyor , İlk gün Ne Zaman?)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim