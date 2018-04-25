Sandıkta Görev Alacak Personellere Verilecek Ücret Belli Oldu

Son dakika haberi az önce geldi. Seçimlerde görev alacak personellere verilecek maaşlar belli oldu.

24 Haziran’da Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde yaklaşık olarak 2 milyon kişinin sandık başlarında görev alması bekleniyor. Görev alacak kişilere yapılacak en düşük ödeme 1 günlük 88 lira olarak belirlenirken, en yüksek ödeme ise 3 günlük 306 lira oldu.

Bunlar arasında sandık kurulu başkanları ve seçim sandık kurulu üyeleri ile bina sorumlusu, memur, hizmetli ve şoförler yer alıyor. Bu kişilere görev aldıkları gün üzerinden ödeme olacak.

ÜÇ GÜNE KADAR...

24 Haziran 2018 seçimlerinde görev alacak kişilere verilecek ücretlerde ise kurs verilen sandık kurulu başkanına 3, memura 2, siyasi parti üyelerine 1 adet gündelik ödemesi yapılacak.

Buna göre; erken seçimde görev alacak sandık kurulu başkanı eğitim alması durumunda 306 lira (3 günlük), sandık görevlileri eğitim alırsa 186 lira (2 günlük) ücret ve bina sorumluları eğitim alırsa 306 lira (3 günlük) ödeme alacak.

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