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Sandık Görevlilerinin 24 Haziran'da Alacağı Ücretler Belli Oldu

Sandık görevlilerinin alacakları ücretler belli oldu. YSK tarafından yapılan son dakika açıklamasında görevlilerin alacağı kesin ücretlere yer verildi.

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Sandık Görevlilerinin 24 Haziran'da Alacağı Ücretler Belli Oldu

Sandık görevlilerinin alacakları ücretler belli oldu. YSK tarafından yapılan son dakika açıklamasında görevlilerin alacağı kesin ücretlere yer verildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 15:26
Sandık Görevlilerinin 24 Haziran'da Alacağı Ücretler Belli Oldu

24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde görev alacak personellerin alacakları ücretler belli oldu.

Türkiye 24 Haziran'da seçim için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler şu şekilde:

  • Başkan ve Üyeler 217,00
  • Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00
  • İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00
  • Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00
  • Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00
  • Şoför ve Hizmetliler 93,00
  • Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00
  • Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARININ ALACAKLARI ÜCRETLER

  • Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 108,00
  • İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 93,00
  • Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 104,00
  • Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 99,00
  • Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 93,00
  • Askı Yeri Görevlileri 88,00
  • Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00
  • Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00
  • Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00

SANDIK KURULLARINDAKİ GÖREVLİLERİN ALACAKLARI ÜCRETLER

  • Başkan 102,00
  • Üye 93,00

BİNA SORUMLULARI 102,00

Seçimlerde yapılacak tüm ödemeler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan protokol doğrultusunda, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak, elden ödeme yapılmayacak.

Ödemeler 14 Aralık 2018 Cuma gününe kadar devam edecek.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.06.2018 15:47
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