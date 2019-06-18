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Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretimi nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4, önceki aya göre yüzde 1 azaldı.

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretimi nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4, önceki aya göre yüzde 1 azaldı.

18 Haziran 2019 Salı 09:54
Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1 azaldı
 

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,9 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi üretimi rakamları açıklandı
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