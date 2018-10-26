Sanayi Odası Bile İcraya Düştü!

ABD ile yaşanan ekonomik yaptırım kriz gerginliği Brunson'ın serbest bırakılması ile yumuşasa da geriye yükselmiş döviz kuru, zamlar, konkordato ilanları, iflas talepleri, hacizler ve icralar kaldı. Her geçen gün bir başka firma konkordato ilan ederken, birçok firmada icraya düşüyor. Ancak bu kez çok ilginç bir icra durumu yaşandı.Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası 285 Bin Liralık borç nedeniyle icraya düştü.

İstanbul Merkezli Park Grup isimli firma 285 bin 337 liralık alacağını tahsil edemediği gerekçesi ile Yozgat Sanayi ve Ticaret odasının banka hesapları da dahil olmak üzere başkanın masa ve sandelyesine dahi haciz koydurdu.

2013 yılında Park Grup Uluslararası Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi ile Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası arasında İŞKUR İş Gücü Eğitim Programı kapsamında, eğitim hizmetlerini geliştirmek için sözleşme imzaladı.

Proje devam ederken Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Metin Özışık (şuan İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığı görevini yürütüyor) mahkemede sözleşme imzalanan firmanın proje kapsamında 180 bin lira harcaması gerekirken sadece 10 bin lira harcadığını, firmanın yapması gereken birçok işi de oda personelinin yaptığını, durumun böyle olmasıyla birlikte de firmanın alacağı doğmadığı savunmasını yaptı.

Park Grup isimli firma alacaklarının tahsil edilmesi için Yozgat 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. 150 bin 958 lira olan alacağın faizli olarak 285 bin 337 lira olarak tahsil edilmesi için demirbaş ve banka hesaplarının haczedilmesi kararı veren mahkeme avukat ve dosya masraflarını da Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası'nın ödemesine karar verdi.

Toplam 285 bin 337 liranın tahsil edilmesi amacıyla yürütülen icra kapsamında başkanlık makamındaki masa, sandalye, bilgisayar ve televizyonlar ve bilgisayar mausu da dahil Yozgat TSO binasındaki bir çok mal haczedildi. Çilingir aracılığıyla açılan kasalardaki Merkez Bankası (MB) hisseleri de dahil, haczedilen tüm menkul mallar yediemin sıfatıyla Yozgat TSO yöneticilerinden Alparslan Akyüz'e teslim edildi. Mahkemenin verdiği kararı iptal ettirmek için bir üst mahkemeye dava açan Yozgat TSO ise yargı sürecinin tamamlanmasını bekleme kararı aldı.

Şuan hali hazırda Yozgat Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürüten Sinan Çelik Sözcü Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Firmanın haksız bir kazanç elde etmeye çalıştığını ifade eden Başkan Çelik, ''yetimin hakkını yedirmem, binlerce insanın oyunu alarak bu makama geldik. Hak edilmemiş bir bedeli neden ödeyelim. Eğer ödersek mahkeme süreci tamamlandığında paramızı geri alamayız çünkü firmanın bu parayı ödeyeek ekonomik gücü yok. Bu yüzden mahkeme sürecinin tamamlanmasını beklemeye karar verdik'' dedi.

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