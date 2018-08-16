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Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı

Antalya Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olarak faaliyetlerini yürüten Rasim Küçük isimli bir esnaf, "Sayın Cumhurbaşkanım bana destek verin, size F-35 uçaklarının aynını esnaf arkadaşlarla sanayide yapalım. Yeter ki elimizde örneği olsun" şeklindeki paylaşımı, sosyal medyada günün olayı oldu.

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Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı

Antalya Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olarak faaliyetlerini yürüten Rasim Küçük isimli bir esnaf, "Sayın Cumhurbaşkanım bana destek verin, size F-35 uçaklarının aynını esnaf arkadaşlarla sanayide yapalım. Yeter ki elimizde örneği olsun" şeklindeki paylaşımı, sosyal medyada günün olayı oldu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:32
Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı

Antalya Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olarak faaliyetlerini yürüten Rasim Küçük isimli bir esnaf, "Sayın Cumhurbaşkanım bana destek verin, size F-35 uçaklarının aynını esnaf arkadaşlarla sanayide yapalım. Yeter ki elimizde örneği olsun" şeklindeki paylaşımı, sosyal medyada günün olayı oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici süreyle durdurulmasını kapsayan tasarıyı imzalamasından sonra, Antalya Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği olarak faaliyetlerini sürdüren Rasim Küçük isimli esnaf, hem Twitter hem de Facebook hesaplarından ilginç bir çağrıda bulundu. Rasim Küçük, yaptığı sosyal medya paylaşımında F-35'in örneğinin ellerinde olması halinde sanayi esnafındaki esnaf arkadaşları ile birlikte aynısını yapabileceklerini  iddia etti. Rasim Küçük, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, bu çağrımı şov olsun diye yapmıyorum. Sanayide çekirdekten yetişmiş bir sanatkâr olarak belki uçak mühendisi değilim, ancak başlangıçta acemilik çeksek de yapılacak işin örneği elimizin altında olduktan sonra bir uçak mühendisinin yaptığı uçağın aynını yapmaya muktediriz. Hatta yapılan uçağı daha da geliştirerek mükemmel bir sanat eseri ortaya koyabiliriz. Gelin esnafınıza sanatkârınıza güvenin, bize destek verin. 'Türkiye kendi savaş uçağını yapamaz. Türkiye bunu tek başına gerçekleştirebilecek teknolojik know-how'a sahip değildir. Bunun için milyarlarca dolar gerekir, ayrıca böyle bir teknolojiyi geliştirmek de çok uzun zaman alır.' Türkiye'nin kendilerine bağımlı kalmasını isteyen tüm güçlere karşı Türk milletinin istedikten sonra neleri başaracağını bir kez daha ispatlayalım. Elin Amerikalısı, elin İsraillisi, elin Rus'u yapar da Türkiye yapamaz mı? Bal gibi de yapar."

İşte Rasim Küçük isimli esnafın paylaşımı;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 16.08.2018 19:51
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