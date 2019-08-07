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Sakın bugün benzin almayın! Bu gece 28 kuruş indirim geliyor

Üst üste zamlarla 7 TL'yi aşan benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor.

Sakın bugün benzin almayın! Bu gece 28 kuruş indirim geliyor

Üst üste zamlarla 7 TL'yi aşan benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:32
Sakın bugün benzin almayın! Bu gece 28 kuruş indirim geliyor

Otomobil sahiplerine müjdeli haber geldi. Uluslararası piyasada benzin fiyatlarındaki düşüş Türkiye'de de pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim yolda.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar kurundaki gevşeme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de cuma ya da cumartesi gününden geçerli 15-20 kuruş indirim gerçekleşebilir.

Benzin son gelen zamla birlikte Türkiye genelinde 7 TL'nin üstüne çıkmıştı.

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