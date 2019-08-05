Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99679
ALTIN
261.524
DOLAR
5.5815
STERLIN
6.7643
EURO
6.2092
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!
Bakan Ersoy'dan Bayram Tatili Açıklaması! 2019 Kurban bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Sigara tiryakilerine kötü haber ! Zamlar diğer markalara da eklendi
Çocuk işçiliği neden önlenemiyor?
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 5 Bin Ara Bulucu Alıyor!

'Sahte otel siteleri arama motorlarına ilan vererek en üst sıralarda yer alıyor'

Turizm sektörünün son dönemlerdeki en büyük sıkıntılarının başında ‘siber çeteler’ geliyor. Otellerin internet sitelerini birebir kopyalan bir ‘siber çete’ son olarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonuyla çökertildi.

'Sahte otel siteleri arama motorlarına ilan vererek en üst sıralarda yer alıyor'

Turizm sektörünün son dönemlerdeki en büyük sıkıntılarının başında ‘siber çeteler’ geliyor. Otellerin internet sitelerini birebir kopyalan bir ‘siber çete’ son olarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonuyla çökertildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:24
'Sahte otel siteleri arama motorlarına ilan vererek en üst sıralarda yer alıyor'

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre Türkiye turizmi son yıllarda atağa kalkarken, fiyatı yüksek oteller de kötü niyetli kişilerin radarına girdi. Daha önce de birçok kez gündeme gelen otellerin internet sitelerini birebir kopyalayarak, tatile gitmek isteyenleri dolandıranların sayısında büyük bir artış yaşanıyor.

Konu ile ilgili son dolandırıcılık haberi ise Muğla’dan geldi. 10’dan fazla otelin internet sitesini kopyalayarak birçok kişiyi mağdur eden siber çete, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonuyla çökertildi.

Siteleri kopyalanan oteller arasında kendi otellerinin de yer aldığını ifade eden Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı ve Hilton Dalaman Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum, “Son dönemlerde turizm işletmeleri siber çetelerin tehdidi altında. Bu durumu Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdik. Operasyon yaklaşık 1 yıl sürdü. Geçtiğimiz günlerde de noktalandı. Operasyon neticesinde 11 kişi mahkemeye sevk edildi. İki kişi tutuklandı. Çete üyesi 1 kişi de Hollanda’da aranıyor.

Bölgede bulunan 10’dan fazla otelin internet sitesi siber çete tarafından kopyalandı. Yaklaşık 500 bin TL’lik haksız kazanç elde ettiler. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Çetenin hesaplarına da el konulduğu için dolandırılan kişilerin büyük bir kısmı parasını geri alabilecek” dedi. Batum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sahte siteler arama motorlarına ilan vererek en üst sıralarda yer alıyor. Yaşananları birçok kez arama motorlarına bildirdik. Ancak gerekli önlemleri pek aldıkları söylenemez.”

KULLANICI KONTROL ETMELİ

Bilişim hukuku uzmanı Avukat Mehmet Ali Köksal, siber dolandırıcılara karşı daha önce tatilcileri şu sözlerle uyarmıştı:

“Bu yöntemin adına ‘oltalama’ deniliyor. İnternette otel bakanlar, girdikleri adresi çok dikkatli kontrol etmeli. Otelin adının tam olup olmadığına bakmalı. İsmin sonunda veya önünde ek olmamalı. Gerekirse bildikleri, güvendikleri tur şirketlerini arayıp, otelin internet adresini ve telefon numarasını alabilirler.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sahte otel siteleri arama motorlarına ilan vererek üst sıralarda yer alıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Organik Ürün Pazarı Büyüyor
Organik Ürün Pazarı Büyüyor
Özel üniversiteler yüzde 30 zamlandı
Özel üniversiteler yüzde 30 zamlandı
Atatürk Havalimanı otel oluyor
Atatürk Havalimanı otel oluyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim