Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sağlık Sen'den Sağlık Personeli Alımı Hakkında Son Dakika Açıklaması

Sağlık personeli alımı ve kamudaki sağlık personeli eksiği hakkında Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş'ten son dakika açıklaması geldi.

banner396

Sağlık Sen'den Sağlık Personeli Alımı Hakkında Son Dakika Açıklaması

Sağlık personeli alımı ve kamudaki sağlık personeli eksiği hakkında Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş'ten son dakika açıklaması geldi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:58
Sağlık Sen'den Sağlık Personeli Alımı Hakkında Son Dakika Açıklaması

Sağlık Sen'in Gaziantep Şubesince kentteki otelde düzenlenen "Dünden Bugüne Türkiye" konulu toplantıya katılan Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, gündeme ilişkin önemli konuları değerlendirirken personel alımına değindi.

Yaptığı konuşmada Türkiye üzerinde oyunlar oynandığına dikkatleri çeken Sendika Başkanı Memiş, "Bu oyunlar bitmeyecek çünkü bölgesinde tek kalan ülke Türkiye. Artık Irak diye bir ülkeden neredeyse bahsedemiyoruz, Lübnan'dan bahsedemiyoruz, Suriye'de kan akışını görüyoruz, İran üzerinde oynanan oyunları görüyoruz. Coğrafyamızdaki ülkelerin tamamında oynanan oyunları görüyoruz. O zaman kendi ülkemize sahip çıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Umut Türkiye

Memiş, Kazakistan gezisinde Kazak uyruklu kişinin 15 Temmuz günü sabahlara kadar ağlayarak Türkiye'nin düşmemesi için dua ettiklerini söylediğini aktardı.

"Sadece Kazakistan mı, Arakan, Myammar, Filistin, dünyadaki bütün mazlumların umudu Türkiye'dir." diyen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye üzerinde oynanan oyunları da hep beraber görüyoruz. Özellikle yanı başımızda Suriye'yle alakalı yaşanan savaşta, Türkiye'nin burada rol almasını hazmedemeyen içimizde maalesef siyasetçiler var ve bunu iç siyaset malzemesi yapıyorlar. Kazakistanlı amcanın düşüncelerini paylaşamayan, vicdan sahibi olmayan siyasetçiler var. 911 kilometre sınırımız olan Suriye üzerinde on binlerce kilometre öteden gelip orada pay almak için mücadele eden devletler var. Eskiden kenardan bakıyordunuz, satranç oynamayı bilmiyordunuz. Yine 'Kenardan bakalım.' denecek. Kusura bakmayın, Türkiye artık eski Türkiye değil.

Biz üç kıtada hüküm sürmüş, gittiği her yere nizami alem davasını götürmüş bir ecdadın torunlarıyız. Bugün ülke yeniden uyanıyor ve Türkiye, artık kenarda satranç izleyen değil, satrancı en iyi oynayan ülkedir. Bugün Türkiye, oyunları bozan, oyunları kuran bir ülkedir."

Gerçek Mimarlar Sağlık Personelleri

Metin Memiş, Türkiye'nin yedi düvelin hamlesine rağmen Suriye'de önemli rol üstlendiğine dikkati çekerek, bugün hem sınır güvenliği hem de Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri noktasında önemli adımlar atıldığını vurguladı.

15 Temmuz darbe girişiminde korkarak değil, kefenini diyerek mücadele eden lidere sahip olduklarını anlatan Memiş, "15 Temmuz gecesinde bir yerlere gizlenerek değil, kefenini giyerek milletin önüne çıkan Cumhurbaşkanımız, Kudüs meselesinde de yine kefenini giyerek, 7 düvele meydan okuyarak, 'Doğu Kudüs, Filistin'in başkentidir.' diyerek meydan okudu ve arkasından da Birleşmiş Milletlere o kararı çıkarttırdı." şeklinde konuştu.

Torba yasa hazırlığı olduğunu hatırlatan Memiş, nöbet ücretlerinin yeniden yüzde 50 artırımla ödenmesi taleplerini bakanlığa ilettiklerini dile getirdi.

Personel Yetersizliği

Sağlık alanındaki personel yetersizliğine de değinen Memiş, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Özellikle Gaziantep'te yaşanan sıkıntıları çok iyi biliyorum. Suriyeli kardeşlerimize de hizmet veriliyor. Personel çok yetersiz, arkadaşlarımızın canı çıkıyor artık. Sağlıktaki memnuniyetin gerçek mimarları sağlık çalışanlarıdır. 'Lütfen, artık 6, 7, 8 binli alımlar yaparak değil, 30, 40, 50 binli alımlar yaparak bir an önce personel istihdamı sorununu çözün' talebimize Bakanlık kulak verdi. 36 bin sağlık çalışanı alınacak. Hekim sayılarıyla birlikte son açıklamaya göre 55 bin sağlık personeli alınacak ki bu sayı, son yıllardaki en yüksek personel alımı olacak.

İnşallah bu şekilde 3-4 defa personel alımıyla istihdam sorunu kalkmış olacak ve sağlık çalışanlarımızın da iş yükü azalacak. Nitelikli, kaliteli sağlık hizmetinin verilmesine katkı sunulmuş olacak."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sağlık Personeli AlımıMemur AlımıSAĞLIKÇI ALIMIHemşire Alım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Taşeron İşçileri Sevindiren Gelişme: Erdoğan Talimatı Verdi
O Taşeron İşçileri Sevindiren Gelişme: Erdoğan Talimatı Verdi
Bakan Ağbal'dan Flaş Açıklama: "Pazartesi Sürprizimiz Var"
Bakan Ağbal'dan Flaş Açıklama: "Pazartesi Sürprizimiz Var"
Erdoğan Talimatı Verdi: 2018'de 180 Binden Fazla Memur ve Personel Alımı Yapılacak
Erdoğan Talimatı Verdi: 2018'de 180 Binden Fazla Memur ve Personel Alımı Yapılacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim