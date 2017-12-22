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Sabancı Vakfı'ndan Karşılıksız 50 ile 200 Bin TL Destek (Sabancı Vakfı Hibe Desteği Başvuru Tarihi Açıklandı)

2 Ocak'ta başlayacak Sabancı Vakfı 2018 Hibe Programı başvurularıyla ile ilgili Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan önemli açıklamalarda bulundu.

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Sabancı Vakfı'ndan Karşılıksız 50 ile 200 Bin TL Destek (Sabancı Vakfı Hibe Desteği Başvuru Tarihi Açıklandı)

2 Ocak'ta başlayacak Sabancı Vakfı 2018 Hibe Programı başvurularıyla ile ilgili Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan önemli açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2017 Cuma 19:40
Sabancı Vakfı'ndan Karşılıksız 50 ile 200 Bin TL Destek (Sabancı Vakfı Hibe Desteği Başvuru Tarihi Açıklandı)

Sabancı Vakfı'ndan Karşılıksız 50 ile 200 Bin TL Destek (Sabancı Vakfı Hibe Desteği Başvuru Tarihi Açıklandı)

2 Ocak'ta başlayacak Sabancı Vakfı 2018 Hibe Programı başvurularıyla ile ilgili Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan önemli açıklamalarda bulundu.

Sabancı Vakfının 43 yıldır önemli bir çok projeyi hayata geçirdiğini söyleyen Zerrin Koyunsağan, eğitim alanlarındaki projelere yönelik verilecek hibe destekleriyle ilgili şu şekilde konuştu, "43 yıldır tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla pek çok proje hayata geçirdik. Bu projelerimizin odağında hep kadın, genç ve engelli bireyler yer aldı. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan kadın, genç ve engelli bireyler, maalesef toplumsal haklara erişim konusunda hala ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar.

Sabancı Vakfı olarak kadın, genç ve engelli bireylerin maruz kaldığı sorunların eğitim ile aşılacağına inanıyoruz. Bu nedenle hibe desteklerimizi eğitim başlığı altında topluyor; bu alanda uzman sivil toplum kuruluşları ile birlikte kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Bu yıl sivil toplum kuruluşlarına vereceğimiz desteklerle de kalıcı etki yaratacağımıza inanıyoruz"  Sabancı Vakfı 2018 Hibe programı başvuruları 2 Ocak -9 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.  Desteklenecek projelere 50 bin ile 200 bin TL arasında hibe verilecek. Toplam hibe desteğinin 1 milyon TL olacağı öğrenildi. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 22.12.2017 21:50
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Sabancı VakfıSabancı Vakfı HibeSabancı Vakfı Hibe Desteği
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