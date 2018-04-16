Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Saadet Partisi'nden Asgari Ücret Çıkışı! 'Bu Hesap Bile Dar Boğazı Anlatmaya Yeter'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu , sosyal medya hesabı üzerinden hükümeti eleştirdi. Saadet Lideri, Geçtiğimiz günlerde açıklanan fitre miktarının dahi asgari ücretlinin ekonomik dar boğazda olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

banner396

Saadet Partisi'nden Asgari Ücret Çıkışı! 'Bu Hesap Bile Dar Boğazı Anlatmaya Yeter'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu , sosyal medya hesabı üzerinden hükümeti eleştirdi. Saadet Lideri, Geçtiğimiz günlerde açıklanan fitre miktarının dahi asgari ücretlinin ekonomik dar boğazda olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 23:28
Saadet Partisi'nden Asgari Ücret Çıkışı! 'Bu Hesap Bile Dar Boğazı Anlatmaya Yeter'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu , sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz günlerde açıklanan fitre miktarı ile asgari ücreti kıyaslayan bir paylaşımda bulundu.

Temel Karamollaoğlu, "Bugün Türkiye’de 14 milyon çalışanın 6 milyonu asgari ücretli! Peki, Türkiye’de asgari ücret ne kadar? 1600 lira.

Malumunuz olduğu üzere Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan’da en önemli vecibelerden biri de fıtır sadakası yani fitre verilmesidir.Fitre miktarı, en az bir fakirin ekmek ve normal bir katıkla bir günlük yiyeceğini sağlayacak miktarda bir meblağ olmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl bu yönde çalışma yaparak fitre miktarını açıklar. Bu yıl için belirlenen fitre miktarı 19 lira.Buradan yola çıkarak hep birlikte bir hesap yapalım istiyorum. Bugün fitre miktarına göre 5 kişilik ailenin bir aylık ihtiyacı olan para asgari 2 bin 850 liradır.Anlamayanlar için hesabı biraz daha açalım. 5 kişi x 19 lira x 30 gün= 2.850 TL. Bu fitre hesabı bile, milletin içine düştüğü dar boğazı anlatmaya yeter.Ülkeyi yönetenler, demagoji yapmak ve istatistik hilelerine başvurmak yerine bu milletin gerçek sorunlarını görmeli ve bunları düzeltmeye çalışmalılar." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.04.2018 23:33
Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiSaadet Partisi Genel Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan'dan İşsizlik Açıklaması: "Rakama Bakınca Öyle"
Başbakan'dan İşsizlik Açıklaması: "Rakama Bakınca Öyle"
Cumhurbaşkanı: "Mültecilere 31 Milyar Dolar Harcadık"
Cumhurbaşkanı: "Mültecilere 31 Milyar Dolar Harcadık"
Bakan Ağbal Mart Ayı Bütçe Açığını Açıkladı
Bakan Ağbal Mart Ayı Bütçe Açığını Açıkladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim