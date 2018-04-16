Saadet Partisi'nden Asgari Ücret Çıkışı! 'Bu Hesap Bile Dar Boğazı Anlatmaya Yeter'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu , sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz günlerde açıklanan fitre miktarı ile asgari ücreti kıyaslayan bir paylaşımda bulundu.

Temel Karamollaoğlu, "Bugün Türkiye’de 14 milyon çalışanın 6 milyonu asgari ücretli! Peki, Türkiye’de asgari ücret ne kadar? 1600 lira.

Malumunuz olduğu üzere Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan’da en önemli vecibelerden biri de fıtır sadakası yani fitre verilmesidir.Fitre miktarı, en az bir fakirin ekmek ve normal bir katıkla bir günlük yiyeceğini sağlayacak miktarda bir meblağ olmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl bu yönde çalışma yaparak fitre miktarını açıklar. Bu yıl için belirlenen fitre miktarı 19 lira.Buradan yola çıkarak hep birlikte bir hesap yapalım istiyorum. Bugün fitre miktarına göre 5 kişilik ailenin bir aylık ihtiyacı olan para asgari 2 bin 850 liradır.Anlamayanlar için hesabı biraz daha açalım. 5 kişi x 19 lira x 30 gün= 2.850 TL. Bu fitre hesabı bile, milletin içine düştüğü dar boğazı anlatmaya yeter.Ülkeyi yönetenler, demagoji yapmak ve istatistik hilelerine başvurmak yerine bu milletin gerçek sorunlarını görmeli ve bunları düzeltmeye çalışmalılar." dedi.

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