Saadet Partisi'nden Bedelli Askerlik Çıkışı 'Karşıyız, Zenginlerin İşine Yarıyor'

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, bedelli askerlik uygulamasının doğru olmadığına karşı olduklarını açıkladı.

Partisi tarafından bir otelde düzenlenen e-mitingde konuşan Temel Karamollaoğlu, hükümetin bazı uygulamalarının ülkeye katkı sağladığını fakat ekonomi konusunda zarar verdiklerini söyledi. Karamollaoğlu, "Yol, köprü, tünel, hastane yapıyorlar, İstanbul'da büyük binalar yapıyorlar. Zaten Anadolu şehirlerine pek itibar yok. Buralarda da bir şeyler yapılıyor ama esas büyük yatırımların büyük kısmı yüzde 90'ı köprü diyoruz Marmara civarı İstanbul, tünel, büyük havaalanı diyoruz İstanbul. Şehir yüksek binalardan geçilmez hale geldi. Nüfusu artan bir şehir varsa İstanbul, 16 milyona çıktı. Şimdi 30 milyon nasıl yaparız onun planlarını yapıyorlar. Şu anda gündeme getirilen Kanal İstanbul projesi 2. bir İstanbul'u kurmanın adı. Yani nüfus 15 milyon daha artacak ve İstanbul'un nüfusu 30 milyona çıkacak. Biz de öyle gezelim, dünyanın en büyük şehri bizde diye. Peki Anadolu'daki şehirler ne olacak? İstanbul'un şu an için altından kalkılamayan trafiği ne olacak, burada yaşayan insanların hali ne olacak?" şeklinde konuştu.

Bedelli Askerlik konusuyla ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Karamollaoğlu, bedelli konusuna karşı çıktıklarını, sadece zenginlerin işine yaradığını söyledi.

Temel Karamollaoğlu, "Biz bedelli askerliğin kesinlikle doğru olmadığına inanıyoruz. Çünkü bedelli askerlik sadece zenginin işine yarıyor veya bir iş kurmuş işini bırakmak istemeyen yeni genç müteşebbis kardeşlerimizin. Üzerine bir yük olarak geliyor, onlar da borçlanarak bunu ödemeye kalkıyorlar, bunu doğru bulmuyorum. Bizim üzerinde durduğumuz konu şu; Herkes 1-1,5 aylık bir mecburi askerlik döneminden geçmeli, askerliğin ne olduğunu, emir nasıl alınır, nasıl verilir, silah nasıl tutulur bunları öğrensin. Ha ileride bir ihtiyaç olduğu taktirde acemiliğini atlatmış olarak askere gelsin." ifadelerini kullandı.

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