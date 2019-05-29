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Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu: Golden Global Yatırım Bankası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi. 29 Mayıs bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre yeni kurulan bankanın adı Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu: Golden Global Yatırım Bankası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi. 29 Mayıs bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre yeni kurulan bankanın adı Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:05
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu: Golden Global Yatırım Bankası

Türkiye’de yeni bir banka kurulmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu onay verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 150 milyon lira sermaye ile kurulan bankanın kurucuları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akın bulunuyor. Kurulan banka kalkınma ve yatırım bankası olarak hizmet verecek.

Bankanın adı ise Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.05.2019 14:09
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