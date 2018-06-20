Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi

Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine verilecek asgari ücret destek tutarı 180 TL olarak belirlendi.  Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine verilecek destek tutarı belli oldu.

banner396

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi

Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine verilecek asgari ücret destek tutarı 180 TL olarak belirlendi.  Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine verilecek destek tutarı belli oldu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:57
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi

Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine verilecek asgari ücret destek tutarı 180 TL olarak belirlendi.  Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine verilecek destek tutarı belli oldu.

Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunun Geçici 75'inci Maddesi doğrultusunda 2018 yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre  , 2018 yılı Ocak ile Eylül ayları dönemleri için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısı tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 lira, desteğe esas günlük tutar 3.33 lira olarak belirlendi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Geçici 75'inci Maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde tespit edilen prime esas kazanç tutarı, 18 Ekim 2012 tarihli Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri doğrultusunda toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde 180 TL olarak uygulanacak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.06.2018 17:08
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAsgari ücret Destek Tutarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Artık Çözüm Bekliyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Artık Çözüm Bekliyor
Bakan Açıkladı: İşte Yerli Otomobilde İlk Model
Bakan Açıkladı: İşte Yerli Otomobilde İlk Model
Kamuya Geçen Taşeronlara Maaş Şoku !
Kamuya Geçen Taşeronlara Maaş Şoku !

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim