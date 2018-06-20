Resmi Gazete'de Yayımlandı! Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi

Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine verilecek asgari ücret destek tutarı 180 TL olarak belirlendi. Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine verilecek destek tutarı belli oldu.

Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunun Geçici 75'inci Maddesi doğrultusunda 2018 yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre , 2018 yılı Ocak ile Eylül ayları dönemleri için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısı tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 lira, desteğe esas günlük tutar 3.33 lira olarak belirlendi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Geçici 75'inci Maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde tespit edilen prime esas kazanç tutarı, 18 Ekim 2012 tarihli Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri doğrultusunda toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde 180 TL olarak uygulanacak.