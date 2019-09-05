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Resmi Gazete'de Yayınlandı! 4 ilde binlerce kişi işe alınacak...

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı şirketlere proje bazlı devlet yardımı verilmesine karar verildi. Verilecek desteklerle 2 bin 919 kişi istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de Yayınlandı! 4 ilde binlerce kişi işe alınacak...

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı şirketlere proje bazlı devlet yardımı verilmesine karar verildi. Verilecek desteklerle 2 bin 919 kişi istihdam edilecek.

05 Eylül 2019 Perşembe 08:16
Resmi Gazete'de Yayınlandı! 4 ilde binlerce kişi işe alınacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 şirketi ilgilendiren önemli karara imza attı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İstanbul, Bursa, Ankara ve Adana’da üretim tesisi kuracak olan şirketlere yönelik olarak devlet desteği verilmesine ilişkin karar yayımlandı. 

Karara göre,  Baykar Makine Sanayi’nin İstanbul’da yapacağı insansız hava araçları ve akıllı sistemler üretim tesisinine, Asil Çelik’in Bursa’da yapılacak olan yüksek vasıflı çelik ve süper alaşımlı malzemelerden dövme ürünleri üretim tesisine, Ceyhan Polipropilen’in Adana’da yapacağı üretim tesisine, Kalyon Güneş Teknolojileri’nin Ankara’da yapacağı fotovoltaik güneş paneli üretim tesisine ve TUSAŞ’ın Ankara’da yapacağı rüzgar tüneli tesisine farklı oranlarda vergi, sigorta primi, enerji desteği gibi destekler sunulacak.

Yapılan destekler ile Baykar'ın 1122, Asil Çelik, 173, Ceyhan Polipropilen 590,  Kalyon Güneş Teknolojileri 982, TUSAŞ 52 yeni istihdam sağlayacak. 

İŞTE RESMİ GAZETE'DEKİ KARARLAR 

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