Resmi Gazete'de Yayımlandı: LPG Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında LPG yönetmeliği yayımlandı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) TÜPLERİNİN PİYASADA TAKİP EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/10/2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dağıtıcılar, 31/12/2019 tarihine kadar takip sistemini kurarlar. Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulamaz, bu tüplerin dolum ve satışı yapılamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı müştereken yürütür.

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