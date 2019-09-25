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Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet güvencesi 150 bin liraya çıkarıldı
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet güvencesi 150 bin liraya çıkarıldı

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, mudilerin bankada olan 150 bin liraya kadar mevduatı devlet güvencesi altına alındı. Daha önce 100 bin lira olarak uygulanıyordu.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu önemli değişikliğe imza attı. Geçtiğimiz ay TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından açıklanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet güvencesi 150 bin liraya çıkarıldı

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, mudilerin bankada olan 150 bin liraya kadar mevduatı devlet güvencesi altına alındı. Daha önce 100 bin lira olarak uygulanıyordu.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu önemli değişikliğe imza attı. Geçtiğimiz ay TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından açıklanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 07:07
Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet güvencesi 150 bin liraya çıkarıldı

Düzenlemeye göre, daha önce bankada 100 bin liraya kadar mevduatı olan kişilerin parası devlet güvencesi altındaydı. Bankalarda herhangi bir sorun olması halinde devlet ödemeyi gerçekleştirmekle mükellefti. Bugün yapılan değişiklikle birlikte 100 bin lira olan tutar 150 bin liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'deki karar şöyle:

MADDE 1 – 7/11/2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “100 bin Türk Lirasına” ibaresi “150 bin Türk Lirasına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Kredi kuruluşları, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği Fon tarafından belirlenecek açıklamayı, şubelerinin görünen bir yerine yazılı olarak asmak veya dijital ekranlarda ilan etmek zorundadırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün Likidite başlıklı 4 üncü bölümünün 4.1. Mevduatın-Katılım Fonunun Ortalama Vadesi (Gün) açıklamasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Birikimli mevduat ve katılma hesapları için 360 (üçyüzaltmış)”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün Likidite başlıklı 4 üncü bölümünün 4.2. Sigortalı Mevduat-Katılım Fonu Oranı (%) açıklamasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Mevduat bankaları için, 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde yer alan banka hesapları hariç toplam mevduat tutarına bölünmesi,

b) Katılım bankaları için, 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde yer alan banka hesapları hariç toplam katılım fonu tutarına bölünmesi”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’ün, Diğer Risk Faktörleri başlıklı 5 inci bölümünün 5.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Derecelendirme Notu başlıklı maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan kredi kuruluşlarına yukarıdaki tabloda yer alan en yüksek puan uygulanır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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