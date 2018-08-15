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Resmen Duyuruldu : Bayramda Ücretsiz

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşları sevindiren biir haber geldi. Kurban Bayramı'nda memleketlerine dönen, akrabalarını ziyarete giden ve tatile çıkanlar için köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

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Resmen Duyuruldu : Bayramda Ücretsiz

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşları sevindiren biir haber geldi. Kurban Bayramı'nda memleketlerine dönen, akrabalarını ziyarete giden ve tatile çıkanlar için köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:45
Resmen Duyuruldu : Bayramda Ücretsiz

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşları sevindiren biir haber geldi. Kurban Bayramı'nda memleketlerine dönen, akrabalarını ziyarete giden ve tatile çıkanlar için köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzadığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı nedeniyle 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Ağustos 2018 Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler tamamen ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan aynı karar çerçevesinde, 21 Ağustos 2018 Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos 2018 Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücret alınmayacak.

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Son Güncelleme: 15.08.2018 16:33
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