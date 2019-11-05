Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100239
ALTIN
277.477
DOLAR
5.7274
STERLIN
7.3827
EURO
6.3771
Migros ilköğretim mezunu 900 personel alacak! İşte kadrolar
Konut ve Çeyiz Hesabından Sonra Yeni Hesap Geliyor! Araç Alacaklara Müjde! Devlet Katkı Verecek!
Ankara Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Devlet Su İşleri (DSİ) Birçok Şehirde 500 Daimi İşçi Alımı Yapıyor! İşte Kadro Dağılımı ve Detaylar...
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 3 Bin 109 TL Maaşla Büro Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

​Renault’da Kasım ayında cazip fırsatlar

Renault, Kasım ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

​Renault’da Kasım ayında cazip fırsatlar

Renault, Kasım ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

05 Kasım 2019 Salı 09:17
​Renault’da Kasım ayında cazip fırsatlar

Kampanya* dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Diğer taraftan Renault’nun hafif ticari modellerinde 50.000TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Maksimum 100.000TL kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,26 faiz oranı mevcut.

Kasım ayında hurda teşviki ile Clio HB 74.900TL’den, Megane Sedan ise 105.900TL’den başlayan fiyatlarla** müşteriler ile buluşuyor.

Kampanya kapsamında Renault Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
renault da kasım ayında cazip fırsatlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dacia’da Kasım ayında sıfır faiz fırsatı
Dacia’da Kasım ayında sıfır faiz fırsatı
Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi: 'Ispanak üzerinde şu an bir oyun oynanıyor'
Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi: 'Ispanak üzerinde şu an bir oyun oynanıyor'
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aylık Yüzde 2,00 Arttı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aylık Yüzde 2,00 Arttı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim