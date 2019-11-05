​Renault’da Kasım ayında cazip fırsatlar

Kampanya* dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Diğer taraftan Renault’nun hafif ticari modellerinde 50.000TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Maksimum 100.000TL kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,26 faiz oranı mevcut.

Kasım ayında hurda teşviki ile Clio HB 74.900TL’den, Megane Sedan ise 105.900TL’den başlayan fiyatlarla** müşteriler ile buluşuyor.

Kampanya kapsamında Renault Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.

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