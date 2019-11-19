Renault ve Dacia’dan Kış Servis Kampanyası!

21 Aralık 2019 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve ön cam onarımları, tüm fix paketler ve Elf Motor yağında yüzde 20 indirim avantajı bulunuyor. Kangoo, Master, Trafic, Dokker hafif ticari modellere özel fren paketlerinde ise yüzde 30 indirim fırsatı yer alıyor.

Kampanya dahilinde 4 adet Michelin marka lastik alımında ise 340 TL’ye varan* yakıt kartı hediye ediliyor. Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 4 taksit imkanı mevcut.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA