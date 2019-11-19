Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
sisli
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106846
ALTIN
271.442
DOLAR
5.7324
STERLIN
7.4341
EURO
6.3512
Emekli maaşı alanlar ve 2020 yılı emekli maaşı alacaklar dikkat! Hem maaşınız gidebilir hem de borçlu olabilirsiniz
Evlenenlere Kıdem Tazminatı Müjdesi!
Ak Parti'den Flaş EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Açıklaması!
AÖF Öğrencilerinin İndirimli Kart Hesabı! Ay 165 TL Cepte Kalıyor!
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?

Renault ve Dacia’dan Kış Servis Kampanyası!

Renault ve Dacia, Kış Servis Kampanyası ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Renault ve Dacia’dan Kış Servis Kampanyası!

Renault ve Dacia, Kış Servis Kampanyası ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

19 Kasım 2019 Salı 09:23
Renault ve Dacia’dan Kış Servis Kampanyası!

21 Aralık 2019 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve ön cam onarımları, tüm fix paketler ve Elf Motor yağında yüzde 20 indirim avantajı bulunuyor. Kangoo, Master, Trafic, Dokker hafif ticari modellere özel fren paketlerinde ise yüzde 30 indirim fırsatı yer alıyor.

Kampanya dahilinde 4 adet Michelin marka lastik alımında ise 340 TL’ye varan* yakıt kartı hediye ediliyor. Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 4 taksit imkanı mevcut.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
renault dacia dan kış servis kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu Çalışanlarına Mal Beyanına Otomatik Takip Sistemi!
Kamu Çalışanlarına Mal Beyanına Otomatik Takip Sistemi!
Tapuda yeni dönem! Artık hepsi e-Devlet'te!
Tapuda yeni dönem! Artık hepsi e-Devlet'te!
KYK Borçlarına 'İş Bulduktan Sonra Ödeme' Formülü!
KYK Borçlarına 'İş Bulduktan Sonra Ödeme' Formülü!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim