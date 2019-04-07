reform paketi nin açıklanacağı tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Reform Paketi'ni 10 Nisan çarşamba günü kamuoyuna paylaşacak.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini kamuoyuna paylaşacak.

BASIN TOPLANTISIYLA PAYLAŞACAK

Edinilen bilgilere göre, Bakan Albayrak söz konusu reform paketini 10 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısıyla duyurulacağı açıklandı.

Albayrak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını açıkladı.

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