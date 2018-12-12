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PTT'deki Hazine hisseleri, Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait tüm hisseler Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildi.

PTT'deki Hazine hisseleri, Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait tüm hisseler Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 08:01
PTT'deki Hazine hisseleri, Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait tüm hisseler Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, PTT A.Ş.nin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yürürlük tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Varlık Fonuna devredilmesine karar verildi.

Söz konusu karar 19 Ağustos 2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
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Flachi 5 gün önce

Yiyecek kaynak kalmadıysa demek ki buraya da el atmışlar.YİYİN İÇİN TIKA BASA ALLAH IN CEZALARI

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İ 5 gün önce

Allah bunları bildigibi yapsın doymadılar millet kan ağlıyor piyasa da iş yok herşey uçmuş Suriyeli ler bizden iyi lanet bu yönetime

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