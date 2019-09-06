PTT PAL A.Ş ve Güvenlik-İş Sendikası Toplu Sözleşme İmzaladı

- PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik:

“İmzalanan bu sözleşme Güvenlik-İş Sendikası’nın özel sektörle imzaladığı ilk sözleşme olarak tarihe geçiyor.”

PTT PAL AŞ Genel Müdürü Salih Ziya Aydınay:

“Bu sözleşmenin insan odaklı hizmet hedefimize büyük katkısı olacak”

Türk- İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay:

Türkiye’de özel güvenliğin birbirinden farklı problemleri ve sıkıntıları var. İmzalanan bu sözleşme umarım diğer kurumlara da örnek olur”

Güvenlik- İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı:

42 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük özel güvenlik sendikasıyız. İmzalanan toplu sözleşme kazanımlarından güvenlik işçilerimiz son derece memnun”

Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarında güvenlik ve savunma hizmeti veren PTT Para Lojistik AŞ ile Özel Güvenlik Hizmetleri ve Güvenlik ve Savunma İşçileri (Güvenlik-İş) Sendikası arasında 18 ay süreyle bin 700 işçinin faydalanacağı toplu iş sözleşmesi imzalandı. PTT Pul Müzesi’nde düzenlenen protokol imza törenine PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT PAL AŞ Genel Müdürü Salih Ziya Aydınay, Türk- İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve Güvenlik- İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı katıldı.

Güvenlik-İş Sendikası’nın Türkiye tarihinde ilk kez özel sektörle imzaladığı sözleşme kapsamında, Temmuz- Aralık 2019 döneminde yüzde 5, 2020 ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay ise yüzde 4 zam öngörüldü.

PTT olarak çalışanlarının hayat standardını nasıl yükseltecekleri konusunda yoğun mesai harcadıklarını belirten PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik “PTT, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu çerçevesinde, ülkemizin daha ileriye gitmesi için 2016’da başlattığı değişim ve dönüşüm programının bir parçası olarak bir holding çatısına dönüşüyor. PAL Şirketimizin görevi bizim için çok hayati ve bugün burada çok önemli bir iş sözleşmesi gerçekleşiyor” dedi. Özellikle güvenlik gibi hassas bir işi yürüten çalışanların hayat standardının yükseltilmesi için yapılan bu sözleşmenin önemine değinen Bozgeyik konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İmzalanan bu sözleşme Güvenlik-İş Sendikası’nın özel sektörle imzaladığı ilk sözleşme olarak tarihe geçiyor. Ben ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışanlarımızın alın teri kurumadan ücretinin ödenmesi prensibinin tüm kurumlarda yer alması gerekiyor. PTT her geçen gün büyümeye, iştirakleriyle birlikte ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek.”

PTT PAL AŞ Genel Müdürü Salih Ziya Aydınay, “İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin sağlıklı şekilde yürütülmesi, emekçilerimizin hak ve menfaatlerini gözeten, çalışanlarımızın başka arayışlara girmeyeceği, huzur içinde evlerine ekmek götürmeleri amacıyla bu sözleşme imzalandı. Bu sözleşmeyle çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarının da artacağına inanıyoruz. İnsan odaklı hizmet hedefimize büyük katkısı olacak” diye konuştu.

“Güvenlik İşçileri Son Derece Memnun”

Güvenlik- İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ise konuşmasında Güvenlik-İş Sendikası’nın, 42 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük özel güvenlik sendikası olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bugün gururlu ve mutluyuz. İlk defa özel sektörde PTT ile sözleşme imzalıyoruz. PTT bünyesinde çalışan bin 700 kişi sendika üyemizdir ve toplu sözleşme kapsamındadır. Burada müzakere ile bir toplu sözleşme imzaladık” İmzalanan toplu sözleşme kazanımlarından güvenlik işçilerinin son derece memnun olduğunu ifade eden ve sözleşme detayları hakkında bilgi veren Çağırıcı, “Özel sektörle yaptığımız ilk sözleşmemiz bizim için çok önemli. Sözleşme kapsamında altışar aylık dönemler için yüzde 5 artı yüzde 4, son dilim olarak ise yüzde 4 zam öngörülmüştür. Ayrıca çocuk yardımı, yakacak ve yiyecek yardımı, bayram ikramiyesi ve eğitim yardımı gibi konular da sözleşme kapsamında yer almıştır" dedi.

PTT’nin Türkiye’nin 179 yıldır en eski kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Türk- İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ise “PTT 179 yıldır bu ülkede önemli hizmetlerde bulunan büyük bir kurum ve geçmişten bugüne ülkenin olmazsa olmazıdır. Türkiye’de özel güvenliğin birbirinden farklı problemleri ve sıkıntıları var. En önemlilerinin başında çalışma ortamlarındaki sıkıntılar ve hakları bulunuyor. İmzalanan bu sözleşme umarım diğer kurumlara da örnek olur” dedi.

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