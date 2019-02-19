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PTT İnternetten Tanzim Satışları Böyle Yapıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, dün itibarıyla İstanbul'da da başlatıldı.

PTT İnternetten Tanzim Satışları Böyle Yapıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, dün itibarıyla İstanbul'da da başlatıldı.

19 Şubat 2019 Salı 10:14
PTT İnternetten Tanzim Satışları Böyle Yapıyor!

e-PTTAVM üzerinden satışı yapılan ürünlerin siparişinden müşteriye ulaştırılmasına kadar olan süreç, Anadolu Ajansı tarafından görüntüledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan ilk olarak Ankara'da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, İstanbul'da da başladı.

PTT'nin Ankara'daki tanzim satış deposunda ürünlerin siparişinden müşteriye ulaştırılmasına kadar olan süreç, Anadolu Ajansı tarafından görüntüledi.

Bakan Turhan'ın tanzim satış ürünlerinin, PTT AŞ güvencesiyle internet üzerinden satışına başlandığını duyurmasının ardından şirket, ürünlerin hazırlanması için soğuk hava deposu kiraladı.

Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com"dan e-Tanzim'e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM'nin karşılama ekranında onaylanıyor.

Daha sona hazırlanan barkod ve sevk evrakları, üretim bandına gönderiliyor. Burada her bir müşteri için ürünler zarar görmeden tartılıyor. Tartıldıktan sonra birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor. Barkodu okutularak adres dökümü gerçekleştiriliyor.

Daha sonra adreslere göre ayrılan siparişler, ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçlarına konuluyor. Son adımda ise siparişler, müşteriye kapıda teslim ediliyor.

Saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün, bu saatten sonraki siparişler ise ertesi gün teslim ediliyor.

Biber çeşitleri 6 lira, patlıcan 4,5 lira, salatalık 4 lira, domates 3 lira, soğan ve patates 2 liradan satışa sunuluyor.

e-Tanzim satışları, Ankara'nın ardından bugün itibarıyla İstanbul'da da başladı. 

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Kaynaklar; Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ptt internetten tanzim satışları yapıyor
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