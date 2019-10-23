Yaş haddini yerine getiren çalışanlar, kıdem tazminatı alabilir. Ancak bu haktan 8 Eylül 199 tarihinden önce işe girenler yararlanabiliyor. İşçinin kendi isteğiyle iş akdinin feshedilmesi haklı bir nedene (askerlik, evlilik vb.) dayanıyorsa, işçi kıdem tazminatı alabiliyor. Ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler, 15 yıl sigorta ve 3600 prim günü koşulu yerine getirmeleri durumunda istifa edip kıdem tazminatı alabilir. Yani prim gün sayısı dolan kıdem tazminatı alabilir mi? sorusuna evet, cevabını verebiliriz.

Emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı nasıl alınır?

Emekli olmadan kıdem tazminatı alma, kişinin işe ilk girdiği tarihe göre değişmektedir. Peki emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı nasıl alınır?

8 Eylül 1999’dan önce işe girenler, 15 yıl sigorta, 3600 prim günü 25 yaşını doldurmadan kıdem tazminatı alabilir.

9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler, 25 yıl sigorta, 4500 prim günü dolanlar,

1 Mayıs 2008’den sonra işe girenler, 5400 prim günü dolanlar,

9 Eylül 1999’dan sonra işe girenler, sigortalılık süresi 25 yılında alında olup, 7000 prim gününü tamamlayanlar emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı alabilir.

7000 bin iş günü dolduran kıdem tazminatı alabilir mi?

9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayan ve 7000 prim gününü dolduran kişi sigortalılık süresini doldurduğu 9 Eylül 2024’ten sonra emeklilik yaşını beklemeden kıdem tazminatı alabilir.

7000 bin iş gününü dolduramayan ancak 25 yılık sigortalılık süresi ile sigortalılık süresi 4500 – 5400 olan kişiler, prim gününü doldurdukları tarihten itibaren işten ayrılıp, kıdem tazminatı alabilir.

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerde kıdem tazminatı nasıl alınır?

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerde, 25 yıl sigortalılık süresi aranmaz ve 5400 prim günü prim gününü tamamladıktan sonra kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatı başvurusu nasıl yapılır?

Yaş dışındaki koşulları yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kıdem tazminatına hak kazandıklarına dair yazı almak gerekiyor.

SGK’dan alınan belge ile hangi gerekçe ile istifa ettikleri fark etmeksizin kıdem tazminatı alabilir.

SGK’dan ‘’kıdem tazminatı alabilir’’ yazısı almadan istifa edenler kıdem tazminatı alamaz. O yüzden SGK’dan yazı almadan istifa etmeyin.

Kıdem tazminatı sonrası yeni bir işte çalışılabilir

15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alarak işten ayrılan kişinin yeni bir işe girmesi önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu konuda Yargıtay da işçi lehine karar vermiştir. 2015 yılında Yargıtay Genel Kurulu, işçinin 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alıp, başka bir işte çalışma hakkı olduğuna karar vermiştir.(Gazetevatan)