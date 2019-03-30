Poşette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Onlar Da Ücretli! İşte Detaylar!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da değişikliğe gidildi. bu değişikliklerle birlikte marketlerde diğer reyonlarda alışverişlerimizde kullandığımız poşetlerde ücrete tabi olacak.

Bu yönetmelik uyarınca:

Gümrüksüz satış mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm poşetler (güvenlik amaçlı kilitli poşetler ile alışveriş poşetleri) ücretsiz olacak.

Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılacağı, plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logolarının bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçemeyeceği daha önceden hüküm altına alınmıştı.

Plastik poşetlerin kalınlıklarının tespitinde yüzde 10'luk sapma oranı tolerans payı kabul edilecek.

Mevcut uygulama dahilinde asgari 25 kuruştan satılan plastik poşetler 1 Mayıs'tan itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 kuruştan satılacak. Satış noktalarında 2019 yılı için 25 kuruştan daha fazla veya düşük bir rakama plastik poşet satışı gerçekleştirilmeyecek. Bu kapsamda manav ve şarküterilerde kullanılan şeffaf poşetler de ücretli olacak.

Satış noktalarında plastik poşet ücreti en az bir yerde, kullanıcı ve tüketicilerin rahatlıkla görebileceği bir duyuru ile ilan edilecek.

Satış noktalarınca, plastik poşet satışlarına yönelik yapılacak beyan ve ödeme işlemleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre yerine getirilecek.

Öte yandan, barkodsuz plastik poşetler ile 9 Ocak tarihli Usul ve Esaslara uymayan ve satış noktalarının stoklarında bulunan poşetlerin kullanımı için 31 Mart'a kadar verilen süre 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Uygulamanın özellikle manav ve şarküteri reyonlarında uygulanabilir olup olmadığı tartışma konusu. Ancak poşet tüketiminde yaklaşık %80’lik bir azalmaya gidilmiş olması nedeniyle mutlaka desteklenmesi gereken bir uygulama. Bilinçsizce kullanıldığında doğayı ciddi şekilde tehdit eden plastik tüketiminin en az seviyeye çekilmesine dönük yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da destekleniyor.

Peki market poşetlerine para ödememek için ne yapabiliriz?