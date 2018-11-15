Poşeti Ücretsiz Verene Bin TL Ceza!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeye başlayan torba kanun içerisinde yer alan alışverişlerde kullanılan naylon poşetlerden ücret alınmasına ilişkin uygulamada taban fiyat belirlendi. Plastik poşetlerden alınması planlanan fiyat 25 kuruş olarak netleşti. Alışveriş sonrası müşterilerinden poşet ücreti almayan marketlere ve işletme sahiplerine para cezası uygulanacak.

Marketlerde plastik poşetlerin parayla satılmasını da içeren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

PLASTİK POŞET FİYATI 25 KURUŞ

Düzenlemenin kanunlaşması ile birlikte 15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıktaki plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye ücretli olarak verilecek. Uygulanacak taban ücret ise 25 kuruştan az olamayacak.

Alışverişlerde müşterisine ücretsiz poşet vermeye devam edenlere ise metrekare (m2) bazlı ceza modeli uygulanacak.

METREKARA BAŞINA 10 TL CEZA

Kanun düzenlemesine aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına, marketlere veya işletmelere depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.. Bu da 100 metrekare (m2) bir işletme için bin TL ceza anlamına geliyor.

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