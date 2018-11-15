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Poşeti Ücretsiz Verene Bin TL Ceza!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TVMM) görüşülmeye başlayan torba kanun içerisinde yer alan alışverişlerde kullanılan naylon poşetlerden ücret alınmasına ilişkin uygulamada taban fiyat belirlendi. Plastik poşetlerden alınması planlanan fiyat 25 kuruş olarak netleşti. Alışveriş sonrası müşterilerinden poşet ücreti almayan marketlere ve işletme sahiplerine para cezası uygulanacak.

Poşeti Ücretsiz Verene Bin TL Ceza!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TVMM) görüşülmeye başlayan torba kanun içerisinde yer alan alışverişlerde kullanılan naylon poşetlerden ücret alınmasına ilişkin uygulamada taban fiyat belirlendi. Plastik poşetlerden alınması planlanan fiyat 25 kuruş olarak netleşti. Alışveriş sonrası müşterilerinden poşet ücreti almayan marketlere ve işletme sahiplerine para cezası uygulanacak.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:08
Poşeti Ücretsiz Verene Bin TL Ceza!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeye başlayan torba kanun içerisinde yer alan alışverişlerde kullanılan naylon poşetlerden ücret alınmasına ilişkin uygulamada taban fiyat belirlendi. Plastik poşetlerden alınması planlanan fiyat 25 kuruş olarak netleşti. Alışveriş sonrası müşterilerinden poşet ücreti almayan marketlere ve işletme sahiplerine para cezası uygulanacak.

Marketlerde plastik poşetlerin parayla satılmasını da içeren Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

PLASTİK POŞET FİYATI 25 KURUŞ

Düzenlemenin kanunlaşması ile birlikte 15 mikron ila 50 mikron arası kalınlıktaki plastik alışveriş poşetleri, market kasalarında tüketiciye ücretli olarak verilecek. Uygulanacak taban ücret ise 25 kuruştan az olamayacak.

Alışverişlerde müşterisine ücretsiz poşet vermeye devam edenlere ise metrekare (m2) bazlı ceza modeli uygulanacak.

METREKARA BAŞINA 10 TL CEZA

Kanun düzenlemesine aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına, marketlere veya işletmelere depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk Lirası idari para cezası uygulanacak.. Bu da 100 metrekare (m2) bir işletme için bin TL ceza anlamına geliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.11.2018 17:55
Anahtar Kelimeler:
poşeti ücretsiz verene bin tl ceza
Yorumlar
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Xxx 36 dakika önce

Serefsziler iyice zivadan ciktilar simdide posetemi goz diktiler kardesim alisveris yapacaz birde poset parsimi odeyecez

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X 35 dakika önce

Ya yok artik birakin arkadaslar bu kadar da olmaz.

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Sevda 26 dakika önce

Artık gerçekten sacma sapan şeyler çıkartıyorsunuz poşete para zaten fıyatların ıcınde vermiş oluyoruz herşeye az para verıyoruz ya bide buna verelim artık bu ülkede yaşamak ıstemıyorum

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Ebru 20 dakika önce

Ak Parti'ye oy verirseniz olacağı bu ülkenin kötüye gitmesi için artık bende ak Parti'ye verecem CHP ye artık oy yok

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Birzan 5 dakika önce

Ben bir esnaf olarak soruyorum Lütfen biri bana bunun mantığını açıklayabilir mi. ? Türkiyede başka dert yok koskoca meclis poşete taktı kafayı helal olsun ayakta alkışlıyorum

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