Polis ve Özel Harekat Olma Şansı: 7 Bin Bekçi Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Polis Akademisi Başkanlığı 7 bin bekçi alımı başvuruları sona eriyor.
Haziran ayı başında yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 73 İl'e Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılan alım için başvurular bugün sona eriyor. Başvuru yapmak isteyen adayların 100 TL olan başvuru ücretini yatırması ve internet üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.
ALIM YAPILAN İLLER
|ALIM YAPILAN İL
|ALIM SAYISI
|ALIM YAPILAN İL
|ALIM SAYISI
|Adıyaman
|85
|Kütahya
|80
|Afyonkarahisar
|110
|Malatya
|110
|Ağrı
|90
|Manisa
|170
|Amasya
|75
|Kahramanmaraş
|170
|Ankara
|150
|Muğla
|200
|Antalya
|100
|Muş
|60
|Artvin
|50
|Nevşehir
|65
|Aydın
|170
|Niğde
|75
|Balıkesir
|170
|Ordu
|50
|Bilecik
|65
|Rize
|100
|Bingöl
|60
|Samsun
|50
|Bitlis
|65
|Siirt
|65
|Bolu
|65
|Sinop
|50
|Burdur
|65
|Sivas
|110
|Bursa
|100
|Tekirdağ
|200
|Çanakkale
|90
|Tokat
|90
|Çankırı
|50
|Trabzon
|150
|Çorum
|90
|Tunceli
|50
|Denizli
|170
|Şanlıurfa
|150
|Edirne
|90
|Uşak
|75
|Elazığ
|100
|Van
|200
|Erzincan
|65
|Yozgat
|75
|Erzurum
|75
|Zonguldak
|80
|Eskişehir
|170
|Aksaray
|75
|Gaziantep
|100
|Bayburt
|50
|Giresun
|75
|Karaman
|60
|Gümüşhane
|50
|Kırıkkale
|75
|Isparta
|85
|Batman
|100
|İstanbul
|200
|Bartın
|50
|İzmir
|100
|Ardahan
|50
|Kars
|60
|Iğdır
|50
|Kastamonu
|70
|Yalova
|65
|Kayseri
|180
|Karabük
|60
|Kırklareli
|75
|Kilis
|50
|Kırşehir
|65
|Osmaniye
|90
|Kocaeli
|100
|Düzce
|70
|Konya
|250
|TOPLAM
|7000
BAŞVURU ŞARTLARI
BAŞVURU
İlana başvurular bugün saat 17,00'da sona erecek. 100 TL olan başvuru ücretini r Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” adlı banka hesabına yatırmanız gerekmektedir.
POLİS VE PÖH OLMA ŞANSI
Geçtiğimiz ay İzmir İl Emniyet Müdürü yaptığı açıklamada başarılı bekçiler arasından polis alımı da olacağını söyledi. Görevinde başarılı olan bekçiler, bir süre sonra polisliğe geçirilecek. Öte yandan bu polislerin PÖH olma şansı da var.
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Bayanlar yapamıyormu
Yaşı bi indirip bi kaldırıyorlar sadece bunun için bile artık oy vermeyecem akp ye çocuk oyuncağı yaptılar yaşı 30 dan 28 yapıyorlar sonra bi daha 30 yapıyorlar artık zerre oy yok