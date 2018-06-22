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Polis ve Özel Harekat Olma Şansı: 7 Bin Bekçi Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Türkiye geneli 73 İl'e 7 bin bekçi alımı için başvurular bugün sona eriyor. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan alım için KPSS şartı aranmamaktadır. Başvuru detayları ve diğer şartlar haberimizde.

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Polis ve Özel Harekat Olma Şansı: 7 Bin Bekçi Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Türkiye geneli 73 İl'e 7 bin bekçi alımı için başvurular bugün sona eriyor. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan alım için KPSS şartı aranmamaktadır. Başvuru detayları ve diğer şartlar haberimizde.

22 Haziran 2018 Cuma 08:26
Polis ve Özel Harekat Olma Şansı: 7 Bin Bekçi Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Polis Akademisi Başkanlığı 7 bin bekçi alımı başvuruları sona eriyor. 

Haziran ayı başında yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 73 İl'e Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılan alım için başvurular bugün sona eriyor. Başvuru yapmak isteyen adayların 100 TL olan başvuru ücretini yatırması ve internet üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir. 

ALIM YAPILAN İLLER

ALIM YAPILAN İL ALIM SAYISI ALIM YAPILAN İL ALIM SAYISI
Adıyaman 85 Kütahya 80
Afyonkarahisar 110 Malatya 110
Ağrı 90 Manisa 170
Amasya 75 Kahramanmaraş 170
Ankara 150 Muğla 200
Antalya 100 Muş 60
Artvin 50 Nevşehir 65
Aydın 170 Niğde 75
Balıkesir 170 Ordu 50
Bilecik 65 Rize 100
Bingöl 60 Samsun 50
Bitlis 65 Siirt 65
Bolu 65 Sinop 50
Burdur 65 Sivas 110
Bursa 100 Tekirdağ 200
Çanakkale 90 Tokat 90
Çankırı 50 Trabzon 150
Çorum 90 Tunceli 50
Denizli 170 Şanlıurfa 150
Edirne 90 Uşak 75
Elazığ 100 Van 200
Erzincan 65 Yozgat 75
Erzurum 75 Zonguldak 80
Eskişehir 170 Aksaray 75
Gaziantep 100 Bayburt 50
Giresun 75 Karaman 60
Gümüşhane 50 Kırıkkale 75
Isparta 85 Batman 100
İstanbul 200 Bartın 50
İzmir 100 Ardahan 50
Kars 60 Iğdır 50
Kastamonu 70 Yalova 65
Kayseri 180 Karabük 60
Kırklareli 75 Kilis 50
Kırşehir 65 Osmaniye 90
Kocaeli 100 Düzce 70
Konya 250 TOPLAM 7000

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurular bugün saat 17,00'da sona erecek. 100 TL olan başvuru ücretini r Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” adlı banka hesabına yatırmanız gerekmektedir.

ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

POLİS VE PÖH OLMA ŞANSI

Geçtiğimiz ay İzmir İl Emniyet Müdürü yaptığı açıklamada başarılı bekçiler arasından polis alımı da olacağını söyledi. Görevinde başarılı olan bekçiler, bir süre sonra polisliğe geçirilecek. Öte yandan bu polislerin PÖH olma şansı da var.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Dilek 40 dakika önce

Bayanlar yapamıyormu

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İdris harun arık 27 dakika önce

Yaşı bi indirip bi kaldırıyorlar sadece bunun için bile artık oy vermeyecem akp ye çocuk oyuncağı yaptılar yaşı 30 dan 28 yapıyorlar sonra bi daha 30 yapıyorlar artık zerre oy yok

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