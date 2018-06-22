Polis ve Özel Harekat Olma Şansı: 7 Bin Bekçi Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Polis Akademisi Başkanlığı 7 bin bekçi alımı başvuruları sona eriyor.

Haziran ayı başında yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 73 İl'e Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılan alım için başvurular bugün sona eriyor. Başvuru yapmak isteyen adayların 100 TL olan başvuru ücretini yatırması ve internet üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.

ALIM YAPILAN İLLER

ALIM YAPILAN İL ALIM SAYISI ALIM YAPILAN İL ALIM SAYISI Adıyaman 85 Kütahya 80 Afyonkarahisar 110 Malatya 110 Ağrı 90 Manisa 170 Amasya 75 Kahramanmaraş 170 Ankara 150 Muğla 200 Antalya 100 Muş 60 Artvin 50 Nevşehir 65 Aydın 170 Niğde 75 Balıkesir 170 Ordu 50 Bilecik 65 Rize 100 Bingöl 60 Samsun 50 Bitlis 65 Siirt 65 Bolu 65 Sinop 50 Burdur 65 Sivas 110 Bursa 100 Tekirdağ 200 Çanakkale 90 Tokat 90 Çankırı 50 Trabzon 150 Çorum 90 Tunceli 50 Denizli 170 Şanlıurfa 150 Edirne 90 Uşak 75 Elazığ 100 Van 200 Erzincan 65 Yozgat 75 Erzurum 75 Zonguldak 80 Eskişehir 170 Aksaray 75 Gaziantep 100 Bayburt 50 Giresun 75 Karaman 60 Gümüşhane 50 Kırıkkale 75 Isparta 85 Batman 100 İstanbul 200 Bartın 50 İzmir 100 Ardahan 50 Kars 60 Iğdır 50 Kastamonu 70 Yalova 65 Kayseri 180 Karabük 60 Kırklareli 75 Kilis 50 Kırşehir 65 Osmaniye 90 Kocaeli 100 Düzce 70 Konya 250 TOPLAM 7000

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurular bugün saat 17,00'da sona erecek. 100 TL olan başvuru ücretini r Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” adlı banka hesabına yatırmanız gerekmektedir.

ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

POLİS VE PÖH OLMA ŞANSI

Geçtiğimiz ay İzmir İl Emniyet Müdürü yaptığı açıklamada başarılı bekçiler arasından polis alımı da olacağını söyledi. Görevinde başarılı olan bekçiler, bir süre sonra polisliğe geçirilecek. Öte yandan bu polislerin PÖH olma şansı da var.

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