Piyasalarda ''bayram'' havası! İşte dolar, euro ve altında son durum

Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde indirerek son üç toplantıda 1000 baz puan indirime ulaşması ardından TL’de sınırlı baskı devam ederken, bankacılar Türkiye piyasalarındaki tatiller nedeniyle kısa haftada ABD ve Japonya merkez bankaları faiz kararı, TCMB’nin enflasyon raporu ve 2020 yılı iç borçlanma stratejisinin takip edileceğini söylediler.

DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 08:25 itibarıyla 5.72 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Euro/TL ise 6.36 seviyesinde hareket ediyor.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 274,91 liradan, çeyrek altın 449,47 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 1.848 liradan işlem görüyor.

Bankacılar küresel faizlerin ve jeopolitik tansiyonun azaldığı bir dönemde gelen TCMB’nin faiz indiriminin ardından TL’de yaşanan tepkiyi “sınırlı” sözleriyle nitelendiriyorlar.

Özelikle ABD’nin yaptırım riskinin ortadan kalkması ve jeopolitik tansiyondaki azalışa dikkat çeken bankacılar TCMB’nin faiz indirimini önden yüklemeli olarak da tanımladı.

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 250 baz puan indirimle %14’e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

Enflasyonun yılsonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık’ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu’nda verilecek mesajlar izlenecek.

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