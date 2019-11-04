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Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi: 'Ispanak üzerinde şu an bir oyun oynanıyor'

İstanbul'un çeşitli noktalarında ıspanağın içerisinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberlere tepki gösteren pazarcılar sebzeyi çiğ çiğ tüketerek sağlıklı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Ispanağı çok sevdiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Ispanak üzerinde şu an bir oyun oynanıyor" dedi.

Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi: 'Ispanak üzerinde şu an bir oyun oynanıyor'

İstanbul'un çeşitli noktalarında ıspanağın içerisinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberlere tepki gösteren pazarcılar sebzeyi çiğ çiğ tüketerek sağlıklı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Ispanağı çok sevdiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Ispanak üzerinde şu an bir oyun oynanıyor" dedi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:47
Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi: 'Ispanak üzerinde şu an bir oyun oynanıyor'

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yaşayan 44 kişi önceki gün çeşitli yerlerden aldıkları ıspanakları tükettikten sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise yaşanılanların ardından bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alındığı belirtildi.

Açıklamada alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edildiği bildirildi. Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu belirtildi.

Öte yandan yaşanılanların ardından bugün İstanbul’da halk pazarında ıspanak satan pazarcılar ıspanağın sağlıklı olduğunu, çiğ ıspanak yiyerek ispatlamaya çalıştı. Vatandaşlardan kimisi çıkan haberlere inanmayıp ıspanak tüketmeye devam edeceğini söylerken, kimisi ise yemekten korktuğunu belirtti. 

'Bu tarz şeyleri bir ara soğan için yapmışlardı'

Ispanak zehirlenmesi ile ilgili çıkan haberlere tepki gösteren pazarcı Kasım Ünal, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Ispanak derin dondurucuya konulduğunda bozulmaz. Çürük ıspanaktan yapmış olabilir. Çürük ıspanağı atıp zarar etmek yerine yemek yapmıştır. Ben kendimi bildim bileli ıspanak yiyorum. Ispanaktan kesinlikle zarar gelmez" dedi.

Ispanağı çok sevdiğini söyleyen vatandaş İsmail Ergin de, "Ispanakta zehirlenme olur mu, bu tarz şeyleri bir ara soğan için yapmışlardı. Ispanak üzerinde şu an bir oyun oynanıyor. Ispanak çok severim. İmkanım olsa haftanın 4 günü yerim. Bu zehirlenmelerde ıspanağı etkileyen mutlaka bir yan zehirleyici madde vardır. Yağ ya da içine konulan katkı maddesi olabilir" diye konuştu.

25 senedir pazarcılık yaptığını söyleyen Cevdet Savaş, “25 senedir pazarcılık yapıyorum. Küçüklüğümden beri pazardayım. Ispanağın zehirli olması gibi bir durum olamaz. Taze alın pazardan zehirlenmezsiniz. 1 gün bile müşterilerimden şikayet almadım” ifadesini kullandı.

'Ispanağın içine karışan uzun boylu otları satmaya çalışıyorlar'

Taze sebze satışı konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirten pazarcı Orhan Akgün, “Bizce işini kötü yapan esnaflar yüzünden ıspanağın içine karışan uzun boylu otlar oluyor onu satmaya çalışıyorlar. Ispanak en sağlıklı sebzelerden biridir” diye konuştu.

46 senedir pazarcılık yapan Mehmet Kurtoğlu ise, şunları söyledi:

"Ispanağın bugüne kadar zehirli olduğu görülmemiş, ot karışmıştır içine. En zehirli ot baldırandır. Orduyu bile zehirler. Zehirli otlar tesadüfen ıspanağın tarlasına karışmıştır, bir kuş getirmiş olabilir, o da zehirler. Ispanağa bunu yüklemek yanlış. Yerim tabii ki, vatandaş gönül rahatlığı ile yesin. Bir deli kuyuya taş atıyor on akıllı çıkaramıyor."

Çıkan haberlere inanmadığını yine ıspanak alacağını söyleyen vatandaş Elif Ekiz, “Ben yine alırım onun ilaç olduğunu düşünüyorum. Geçici bir durum olarak görüyorum. Mantar yine alıyoruz mesela ama birçok insan mantardan zehirleniyor. Ben ıspanakların hepsinde olduğuna inanmıyorum” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR

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