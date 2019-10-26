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Patronunuza 'Sen kimsin' derseniz tazminatsız işten çıkarılırsınız!

Sosyal Güvenlik Uzmanı'ndan çalışanlara önemli bir uyarı geldi. Erdursun, "Sakın patronunuza ’Sen kimsin’ demeyin. Tazminatsız kapı önüne koyulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Patronunuza 'Sen kimsin' derseniz tazminatsız işten çıkarılırsınız!

Sosyal Güvenlik Uzmanı'ndan çalışanlara önemli bir uyarı geldi. Erdursun, "Sakın patronunuza ’Sen kimsin’ demeyin. Tazminatsız kapı önüne koyulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 09:50
Patronunuza 'Sen kimsin' derseniz tazminatsız işten çıkarılırsınız!

Bursa’da görülen bir iş davasından son derece dikkat çekici bir karar çıktı. Davanın ayrıntılarını anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "5 yıl 9 ay boyunca özel sektördeki bir iş yerinde çalışan işçi, yine aynı iş yerinde çalışan kardeşi ile işverenin tartışmasına müdahil oldu.

Tartışma sırasında işveren, işçiye, 'Sen karışma', işçi de işverene, 'Sen kimsin' dedi. Tartışmanın ardından işveren işçiyi tazminatsız işten çıkardı. Bunun üzerine yargıya giden işçi Bursa İş Mahkemesi’nde görülen davayı kazandı ve tazminatını aldı. Ancak işveren davayı bir üst mahkemeye taşıdı. İstinaf mahkemesi olarak davayı görülen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, şok bir karar aldı. 'Sen kimsin' hitabının, işverenin otoritesini sarsıcı ve işverene karşı sataşma mahiyetinde olduğuna karar veren mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yönünde karar aldı" diye konuştu.

Kararın ilk ve emsal olduğunu belirten Erdursun, çalışanları uyardı. Erdursun, "Sakın patronunuza ’Sen kimsin’ demeyin. Tazminatsız kapı önüne koyulabilirsiniz" şeklinde konuştu.

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