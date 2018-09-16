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Patronun hakaret ettiği işçi tazminat alabilecek

Yargıtay, patronunun hakareti sebebiyle işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.

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Patronun hakaret ettiği işçi tazminat alabilecek

Yargıtay, patronunun hakareti sebebiyle işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.

16 Eylül 2018 Pazar 12:38
Patronun hakaret ettiği işçi tazminat alabilecek

Ankara'da çalıştığı iş yeri sahibinin küfürlü hakaretine maruz kalan bir işçi, 5. İş Mahkemesi'ne giderek dava açtı. Dava açan işçi, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, işe girmesinde referans olan kişi ile davalının arasında sıkıntılar çıkınca kendisine karşı olumsuz tutum ve tavır sergilendiğini iddia etti.

İşverenin kendisini gördüğü her yerde hakaretler sıralayıp küfür ettiğini, fesih günü de işveren tarafından hakaret edilerek işten kovulduğunu ileri süren işçi, kıdem ve ihbar tazminatları ile genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarını talep etti.

Mahkemede savunma yapan davalı patron ise, davacının devamsızlık yaptığını savunarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme, patronun ve iş yerinin iş sözleşmesini fesihte haklı olduğuna karar verdi.  Bunun üzerine davacı işçi kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza atarak, davalı işverenin hakareti üzerine davacının 6 günlük kanuni süre içerisinde iş akdini iş yerine gelmemek şeklinde eylemli olarak feshettiğine hükmetti.

Mahkeme tarafından kıdem tazminatının kabulü gerekirken reddedilmesinin yasaya aykırı olduğuna dikkat çeken Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozdu.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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