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Pasaport Zam Oranları Belli Oldu: İşte 2018 Yılı Pasaport Ücretleri

Beklenen zam oranları belli oldu. Enflasyon rakamlarının belirlenmesi ile birlikte pasaport için yeni yılda ödenecek ücretler de belli oldu. Peki pasaport almak isteyenler 2018 yılında ne kadar para ödeyecek?

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Pasaport Zam Oranları Belli Oldu: İşte 2018 Yılı Pasaport Ücretleri

Beklenen zam oranları belli oldu. Enflasyon rakamlarının belirlenmesi ile birlikte pasaport için yeni yılda ödenecek ücretler de belli oldu. Peki pasaport almak isteyenler 2018 yılında ne kadar para ödeyecek?

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:18
Pasaport Zam Oranları Belli Oldu: İşte 2018 Yılı Pasaport Ücretleri

2018 yılına sayılı günler kala enflasyon rakamları tahmini olarka belirlendi. Enflasyon rakamlarının belirlenmesi ile pasaport harçlarına gelecek zam miktarı da belli oldu.

Her yıl enflasyon rakamlarına göre zamlanan pasaport ücretlerine yeni yılda ne kadar zam geleceği belli oldu. Gelecek yıldan itibaren pasaportl almak için başvuru yapacak vatandaşların, önceki yıla göre yüzde 14,47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar. Bu nedenle de yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da haliyle artacak.

Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şu şekilde; 6 aylık pasaport almak isteyenler; 137,50 TL, 1 senelik pasaport almak isteyenler; 201,30 TL, 3 senelik pasaport almak isteyenler; 465,50 TL, 4-10 senelik pasaport almak isteyenler 657,40 TL ödeyecek.

Bu ücretler 2018 yılından itibaren geçerli olacak.

Nüfus Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Yapılacak

2017 yılının sonunda bütün pasaport işlemleri geçtiğimiz ay TBMM'de gerçekleşen görüşmeler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğünden alınarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Ancak 2018'e kadar işlemler yine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmeye devam edecek. Artan pasaport harçlarının seyahat edecek olan vatandaşları etkilemesi beklenirken, konuyla ilgili bilgi veren Biletler.com Müşteri İlişkileri Yöneticisi Yasin Canlı, "Elbette ki bu artış pek çok yolcuyu da etkileyecek. Ancak ister uçakla yurt dışına gidip gelen ister otobüsler ile ülkemize giriş çıkış yapan vatandaşlarımızın sayılarında azalma olmaz. Şu anki hareketlilik gelecekte de sürecektir" ifadelerini kullandı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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