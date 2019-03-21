Parasıyla para kaybeden talihli kim? Tam 2,6 milyon tl kaybetti!

Yılbaşı çekilişleri birçoğumuza umut verir hayal kurdurur. ‘Ah bir zengin olsam’ deriz ve umutla çekiliş sonuçlarını bekleriz her yıl başında. Bu yıl da tam 70 milyon TL verdi Milli Piyango. Daha doğrusu veremedi. İstanbul Kadıköy Şubesine sevk edilen ve buradan seyyar bir Milli Piyango satıcısına teslim edilen bileti alan talihli halen biletinin parasını tahsil etmedi. Konuya ilişkin birçok tartışma yaşandı ancak şu ana kadar talihlinin kaybettiği para dudak uçuklatacak cinsten!

Talihli her geçen gün para kaybediyor!

Parayı hemen tahsil edip faize yatırım yapmış olsaydı kazanacağı meblağ tam 2,6 milyon TL’ydi! Ancak tahsil yapmayan talihli bütün Türkiye’nin gündeminde. İddialar arasında talihlinin paraya ihtiyacı olmadığı, yeni yıla doğru parasını tahsil edeceği iddia edilirken bir diğer iddia bileti alan kişinin bileti kaybettiği ve aslında talihli olduğundan haberi bile olmadığı yönünde.

Milli Piyango İdaresi’nden Açıklama Geldi!

Milli Piyango İdaresi yaptığı açıklamada paranın 31 Aralık 2019 tarihine kadar tahsil edilmesi gerektiği, aksi taktirde zaman aşımına uğrayacağı ve ilgilinin daha sonra istese dahi bu parayı tahsil edemeyeceğini bildirdi.