Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Parasıyla para kaybeden talihli kim? Tam 2,6 milyon tl kaybetti!

Yılbaşı çekilişleri birçoğumuza umut verir hayal kurdurur. ‘Ah bir zengin olsam’ deriz ve umutla çekiliş sonuçlarını bekleriz her yıl başında.

Parasıyla para kaybeden talihli kim? Tam 2,6 milyon tl kaybetti!

Yılbaşı çekilişleri birçoğumuza umut verir hayal kurdurur. ‘Ah bir zengin olsam’ deriz ve umutla çekiliş sonuçlarını bekleriz her yıl başında.

21 Mart 2019 Perşembe 18:34
Parasıyla para kaybeden talihli kim? Tam 2,6 milyon tl kaybetti!

Yılbaşı çekilişleri birçoğumuza umut verir hayal kurdurur. ‘Ah bir zengin olsam’ deriz ve umutla çekiliş sonuçlarını bekleriz her yıl başında. Bu yıl da tam 70 milyon TL verdi Milli Piyango. Daha doğrusu veremedi. İstanbul Kadıköy Şubesine sevk edilen ve buradan seyyar bir Milli Piyango satıcısına teslim edilen bileti alan talihli halen biletinin parasını tahsil etmedi. Konuya ilişkin birçok tartışma yaşandı ancak şu ana kadar talihlinin kaybettiği para dudak uçuklatacak cinsten!

Talihli her geçen gün para kaybediyor!

Parayı hemen tahsil edip faize yatırım yapmış olsaydı kazanacağı meblağ tam 2,6 milyon TL’ydi! Ancak tahsil yapmayan talihli bütün Türkiye’nin gündeminde. İddialar arasında talihlinin paraya ihtiyacı olmadığı, yeni yıla doğru parasını tahsil edeceği iddia edilirken bir diğer iddia bileti alan kişinin bileti kaybettiği ve aslında talihli olduğundan haberi bile olmadığı yönünde.

Milli Piyango İdaresi’nden Açıklama Geldi!

Milli Piyango İdaresi yaptığı açıklamada paranın 31 Aralık 2019 tarihine kadar tahsil edilmesi gerektiği, aksi taktirde zaman aşımına uğrayacağı ve ilgilinin daha sonra istese dahi bu parayı tahsil edemeyeceğini bildirdi.

Son Güncelleme: 21.03.2019 19:32
Anahtar Kelimeler:
parasıyla para kaybeden talihli tam milyon tl kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak "cari açık hiç bu kadar dengeli hale gelmemişti" dedi!
Bakan Albayrak "cari açık hiç bu kadar dengeli hale gelmemişti" dedi!
TOKİ’ye borcu olanlara müjde!
TOKİ’ye borcu olanlara müjde!
İstanbul’da taksi plakası fiyatları önce coştu sonra bir günde çakıldı! Ayrıntılar haberimizde!
İstanbul’da taksi plakası fiyatları önce coştu sonra bir günde çakıldı! Ayrıntılar haberimizde!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim