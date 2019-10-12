Paranızı unutmayın! SGK emeklilere verdiği maaşlar dışında çeşitli ödemeler yapıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere verdiği maaşlar dışında çeşitli adlarla ödemeler yapıyor. Annelere verilen doğum parası, emzirme ödeneği, ölen sigortalıların yakınlarının aldığı cenaze yardımları, iş göremezlik ödenekleri bunlardan birkaçı. Bu ödemelerin birçoğu sizin müracaatınız olmadan çıkarılıyor ve hesabınıza aktarılıyor. Hakkınız olan bu paraları almadığınızda belli bir süre sonra bloke oluyor ve SGK'ya geri dönüyor. Bu yüzden hesabımızda para olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. SGK tarafından bağlanan gelir ve aylıklar eğer 12 ay içinde çekilmez ise bankalar bu hesapları SGK'ya bildiriyor. Hareketsiz görünen bu hesaplar öncelikle durdurularak paralar bloke ediliyor. Daha sonra hak sahiplerinin müracaatı halinde ödemeler tekrar başlıyor.

Bu süre daha önceleri 6 ay olarak uygulanıyordu ve mağduriyetler çoğalmıştı. Bir düzenleme ile süre 12 olarak yenilenmiş oldu. Bu tür unutulan paralar maaşlarda çok görülmese de yukarıda belirttiğimiz ödeneklerde fazlaca rastlanıyor. Vatandaşlar kendilerine çıkarılan bu ödeneklerden haberdar olmadıkları için çekmiyor. Bekletilen paralar yılda 50 milyon lirayı buluyor. 5 yıllık süre içinde hiçbir müracaat olmadığı takdirde kuruma gelir olarak kaydediliyor.

NE YAPILMALI

SGK'dan bağlanan bu tür ödenekleri görebilmek e-Devlet sisteminden çok kolay. Burada isterseniz kendi kişisel banka hesabınızı yazarak paranın oraya aktarılmasını talep edebiliyorsunuz. Ya da ilgili kamu bankasına kimliğinizle giderek parayı alıyorsunuz. İş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği cenaze yardımı, ölüm geliri gibi paraların bağlandıktan sonra 5 yıl içinde talep edilmesi gerekiyor. Eğer geçerli bir mazeretiniz varsa, örneğin hastalık gibi bu durumda zaman aşımına bakılmıyor. Ancak bunu belgelemek gerekiyor.

BUNU YAPMAYIN?

Bu arada birçok vatandaşın kafasını karıştıran bir durum var. 'Vefat eden emeklinin hesabına yatırılan maaşı çekilebilir mi?' Eğer emekli vefat etmeden önce maaşı yatırılmışsa bu parayı çekme hakkı bulunuyor. Ancak vefattan sonra yatırılan parayı yakınları çekerse, o para faiziyle geri alınıyor.

Kaynak; Takvim