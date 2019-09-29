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Paranıza sahip çıkın! Eğer zamanında çekmezseniz...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen gelir, maaş, yardım ve ödenekler belli bir süre sonra bloke oluyor. Hakkınızda çıkmış paraları zamanında hesabınızdan çekmezseniz, kaybedebilirsiniz. E-devleti sık sık kontrol edin

Paranıza sahip çıkın! Eğer zamanında çekmezseniz...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen gelir, maaş, yardım ve ödenekler belli bir süre sonra bloke oluyor. Hakkınızda çıkmış paraları zamanında hesabınızdan çekmezseniz, kaybedebilirsiniz. E-devleti sık sık kontrol edin

29 Eylül 2019 Pazar 09:22
Paranıza sahip çıkın! Eğer zamanında çekmezseniz...

Yeniasır'dan Faruk Erdem bugünkü köşesinde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir konuyu ele aldı. Çeşitli ödeneklerine bloke konulan vatandaşlarların yapması gerekenleri şöyle anlatıyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere verdiği maaşlar dışında çeşitli adlarla ödemeler yapıyor. Annelere ödenen doğum parası, emzirme ödeneği, ölen sigortalıların yakınlarının aldığı cenaze yardımları, iş göremezlik ödenekleri bunlardan birkaçı.

SÜRE 12 AYLA BAŞLIYOR

Bu ödemelerin birçoğu sizin müracaatınız olmadan çıkarılıyor ve hesabınıza aktarılıyor. Müracaat etmeyi gerektiren ödemelerde de kararın çıkıp çıkmadığını yine takip etmek icap ediyor. Hakkınız olan bu paraları almadığınızda belli bir süre sonra bloke oluyor ve SGK'ya geri dönüyor. Bu yüzden hesabımızda para olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor.

YILDA 50 MİLYON LİRA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan gelir ve aylıklar eğer 12 ay içinde çekilmez ise bankalar bu hesapları SGK'ya bildiriyor. Hareketsiz görünen bu hesaplar öncelikle durdurularak paralar bloke ediliyor. Daha sonra hak sahiplerinin müracaatı halinde sorun gideriliyor ve ödemeler tekrar başlıyor. Bu süre daha önceleri 6 ay olarak uygulanıyordu ve mağduriyetler çoğalmıştı. Daha sonra yapılan bir düzenleme ile süre iki katına çıkartılıp 12 olarak yenilenmiş oldu. Bu tür unutulan paralar maaşlarda çok görülmese de yukarıda belirttiğimiz gibi ödeneklerde fazlaca rastlanıyor. Vatandaşlar kendilerine çıkarılan bu ödeneklerden haberdar olmadıkları için çekmiyorlar. Bu şekilde bekletilen paralar yılda 50 milyon lirayı buluyor. 5 yıllık süre içinde hiçbir müracaat olmadığı takdirde kuruma gelir olarak kaydediliyor. O zaman bu paralarla ilgili bir hak talebinde bulunmak da mümkün olmuyor. Bu yüzden zaman aşımı süresini geçirmemek gerekiyor.

NE YAPMAK GEREKİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bağlanan bu tür ödenekleri görebilmek e-devlet sisteminden çok kolay. Burada isterseniz siz kendi kişisel banka hesabınızı yazarak paranın oraya aktarılmasını isteyebiliyorsunuz. Ya da ilgili kamu bankasına kimliğinizle giderek parayı alıyorsunuz. Burada 5 yıllık süreyi geçirmemek gerekiyor. İş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği cenaze yardımı, ölüm geliri gibi paraların bağlandıktan sonra 5 yıl içinde talep edilmesi gerekiyor. Eğer geçerli bir mazeretiniz varsa, örneğin hastalık gibi bu durumda zaman aşımına bakılmıyor. Ancak bunu belgelemek gerekiyor.

ÖLEN EMEKLİNİN PARASINI ÇEKMEYİN

Bu arada birçok vatandaşın kafasını karıştıran bir durum var. Vefat eden emeklinin hesabına yatırılan maaşını çekilebilir mi? Eğer emekli vefat etmeden önce maaşı yatırılmışsa bu parayı çekme hakkı bulunuyor. Ancak vefattan sonra yatırılan parayı yakınları çekerse, o para daha sonra faiziyle geri alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
paranıza sahip çıkın eğer zamanında çekmezseniz
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