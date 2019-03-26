Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Pakdemirli: Tanzim ürünleri zincir marketlerde de satılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM Marketleri'nde tanzim satış koşullarıyla ürün satılacağını söyledi.

Pakdemirli: Tanzim ürünleri zincir marketlerde de satılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM Marketleri'nde tanzim satış koşullarıyla ürün satılacağını söyledi.

26 Mart 2019 Salı 13:46
Pakdemirli: Tanzim ürünleri zincir marketlerde de satılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, tanzim satışlarının kapsamının genişleyeceğini, 5 büyük zincir marketin 16 bin şubesinde de satış yapılacağını duyurdu. 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, CarrefourSA, A101, ŞOK ve BİM gibi market zincirlerinin yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında belirli ürünlerin sevkiyatına başlandığı belirtildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere Büyükşehir Belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri işbirliği halinde yürütülen bu proje kapsamında toplamda 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin Bölge Birliklerine bağlı 51 Kooperatif tarafından; Projenin başladığı 08.02.2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerine Domates, Patates, Soğan, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık, Ispanak ve Elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır.

110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BIM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16.000 şubesine Tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında Tarım Kredi Kooperatiflerince ürün tedariki yapılmaya başlanmıştır."

Anahtar Kelimeler:
pakdemirli tanzim ürünleri zincir marketlerde satılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3600 Ek Gösterge İle Maaşlara Sürpriz Zam!
3600 Ek Gösterge İle Maaşlara Sürpriz Zam!
Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu: Bu yıl 15 şube kurmayı planlıyoruz
Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Aksu: Bu yıl 15 şube kurmayı planlıyoruz
Meteoroloji'den zirai don uyarısı
Meteoroloji'den zirai don uyarısı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim