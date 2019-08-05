Özel üniversiteler yüzde 30 zamlandı

Ücretler, özel üniversiteler arasında farklılık göstermekle birlikte geçen seneye göre yüzde 20-30 arasında zamlandı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Başkanı Feray Aydoğan, eğitim kurumlarında yaşanan özelleştirme politikalarının artarak devam ettiğini belirterek “Yüksek öğretim süreci artık tüm öğrencilerimiz için ‘paran varsa eğitim alabilirsin’ anlamına gelmektedir. Özellikle yoksul aile çocuklarına üniversitelerin kapıları tamamen kapanmış durumda” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Yarkın Sun'un haberine göre üniversiteleri akademik başarıları doğrultusunda değerlendiren University Ranking by Academic Performance’ın (URAP) sıralamasına göre, ilk 10’da yer alan vakıf üniversitelerin 2019-2020 eğitim ücreti, tıp fakülteleri hariç 45 bin TL ile 96 bin 500 TL arasında değişiyor. Ücretler, geçen sene 36 bin 450 TL ile 76 bin 500 TL arasındaydı. Tıp fakültesi ücreti ise en düşük 63 bin 420 TL olarak öne çıktı. En yüksek ise 133 bin TL olarak kaydedildi. Tıp fakültelerinin geçen sene ücreti 45 bin TL ile 105 bin 500 TL arasındaydı.

73’ü vakıf

Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) göre Türkiye’de 207 tane üniversite bulunuyor. Bunların 73’ü vakıf, 134’ü devlet üniversitesi. 2018-2019 döneminde devlet üniversitesinde okuyan öğrenci sayısı 4 milyon 41 bin 769, vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenci sayısı da 378 bin 930 oldu. Öte yandan yurt ücretleri de son 5 yılda yüzde 40 arttı. TÜİK verilerine göre 2013 sonunda 259 TL olan ücretler 2018 sonunda 365 TL’ye yükseldi.

5 MÜHENDİSTEN 1'İ İŞSİZ

Çok fazla üniversite açılması, beraberinde çeşitli problemler de getiriyor. Türkiye İş Kurumu verilerine göre, kayıtlı lisans mezunu işsiz sayısı 664 bin 507.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan her 5 kişiden birinin işsiz kaldığını söyledi. Altyapısı yetersiz üniversiteler ile köklü üniversitelerden mezun olanlar arasında fark olduğunu aktaran Koramaz, eğitimin kamusal bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini belirtti ve birçok üniversite açma amacının eğitim değil, ticari kâr olduğunu kaydetti. Koramaz, eğitim maliyetlerine ilişkin olarak da “Üniversiteye girebilmek yoksullar için neredeyse imkânsız hale geldi. Ailede 2 kişi çalışıyor, birinin maaşı özel üniversitelere gidiyor” diye konuştu.

HUKUK EĞİTİMİ YETERSİZ

İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu da üniversitelerde verilen hukuk fakültesi eğitiminin yetersiz olduğunu ve çok fazla hukuk fakültesi açıldığını, bunun da nitelik sorunu yarattığını söyledi. Türkiye genelinde 125 bin avukat olduğunu kaydeden Durakoğlu, “Üniversitelerde 83 bin 500 hukuk fatültesi öğrencisi var. 4 yıl sonra 200 binin üzerinde avukat olacak, öğrenciler tercih yaparken iyi fakültelere yönelmeli, onların sayısıda 3-5’i geçmez” dedi. İstanbul’daki avukat sayısının yüksekliğine de dikkat çeken Durakoğlu, avukatların ekonomik sıkıntı çektiğini söyledi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Cumhuriyet