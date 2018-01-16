Özel Sektör Çalışanlarının 2018 Yılı Zam Oranları Belli Oldu-İşte Sektör Sektör Zam Oranları

2018 yılının başlaması ile birlikte çalışanların alacağı zam oranları da belli oldu.

Birçok sektördeki büyük firmaları ve KOBİ’leri temsil eden firma yetkilileri tarafından cevaplanan ankete göre en çok zam yüzde 10 ile Bankacılık/Finans sektöründe beklenirken, en düşük zam oranı ise yüzde 7'lik oranı ile Gayrimenkul ve Çağrı Merkezi sektörlerinde olması bekleniyor.

Birçok işletme ile yapılan ankete katılan adayların yüzde 26’lık oranı ortalamanın dışında bir maaş zammı olmasını bekliyor. Zam oranlarının yüzde 5 ila yüzde 10 arasında olmasını bekleyen adayların oranı ise yüzde 30 seviyesinde kaldı. Bu da daha önceki yıllara göre daha iyimser bir tabloyu ortaya koyuyor.

Yan Haklar

Son yıllara göre artan zam oranlarının yanı sıra yan haklarda da bir yükseliş olduğu göz önündedir. İşverenler tarafından çalışan verimliliğini artırmak ve başarılı çalışanları elde tutmak için verilen yan haklar 2018 yılında da sürdürülmeye devam edilecek.

Klasik yan haklara ek olarak çalışanların kendi ihtiyaçlarına göre seçebildiği ‘yan haklar paketleri’ sıklıkla karşımıza çıkacak. Şirketlerin yan haklar konusundaki farkındalıklarının da her yıl artacağı öngörülüyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

Kaynak: Haber7