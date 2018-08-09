Özel sektör çalışanları da 9 günlük tatilden yararlanabilecek

Kamu Personellerinin 9 günlük tatil yapabilmesinin önü açıldı ancak özel sektör 9 günlük yapmak için yeni formüller geliştirdi. Geliştirilen bu formüller ile özel sektör çalışanları da 9 günlük kurban bayramı tatilinden yararlanabilecek.

20 Ağustos pazartesi günü kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacak ve hafta sonu izinleriyle birlikte toplam tatil süresi 9 günü bulacak. Kamu çalışanları bu hakkı kullanırken özel sektörde çalışanlar için durum nasıl olacak? Belli şartlarda özel sektör çalışanları da 9 günlük izinden yararlanabilirler. Burada cumartesi günü de çalışanlar açısından baktığımızda 2.5 gün, çalışmayanlar için ise yarım gün mesai görünüyor. Özel sektör için bu durumda alternatifler şöyle:

1) PATRON KARAR VERİRSE...

İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari 2.5 gün (cumartesiler dahil) ya da haftada 5 gün çalışanlar için yarım gün idari izin vererek 9 gün izin yaptırabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; idari izin olduğu için işverenler bunu yıllık izinden düşemiyor. Ayrıca maaştan da kesemiyor.

2) ÇALIŞAN İSTERSE...

Eğer işveren idari izne yanaşmaz ise çalışanların yine de 9 günlük izin yapma imkanları var. Son değişikliklerle yıllık izinler 1'er gün bile kullanılabiliyor. Bu durumda çalışan 2.5 günlük mesaiyi ya da hafta sonu izin yapanlar için yarım günlük mesaiyi yıllık izninden kullanarak 9 günlük tatil yapabilir.

3) İŞÇİ-İŞVEREN ANLAŞIRSA...

Yasalarımızda yer alan bir düzenleme hem işçinin hem de işverenin bu konuda işini kolaylaştırıyor. Bu durumda 'telafi çalışması' devreye giriyor. Her işçinin haftalık çalışma süresi 45 saat. Bunun üzerindeki süreler fazla çalışmaya giriyor. Yine tatil günlerinde yapılan çalışmalarda mesai olarak ödeniyor. İşçi ile işveren anlaşarak 2.5 günlük izin yaptırılır. Bunun karşılığında iki ay içinde telafi çalışmaları devreye girer. Yine telafi çalışması günde 3 saati geçemiyor ve tatil günlerinde de yaptırılamıyor. Yani günlük çalışma süresinin 11 saati geçmemesi gerekiyor. 45 saati aşan süreler için ücret yüzde 50 fazlasıyla ödenir.

Faruk Erdem