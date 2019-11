Özel markalı ürünler yüzde 29 büyürken enflasyona da fren oldu

Hayat pahalılığı alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. Her 10 tüketiciden 9’u bir ürünü satın alırken önce fiyatına bakıyor. Tüketicinin fiyat farkındalığındaki bu değişim özel markalı ürünlere (Private Label) de yansıdı. Gıdadan kozmetiğe, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine kadar hemen her alanda market raflarında yerini alan özel markalı ürünler Nielsen verilerine göre yılın 9 aylık döneminde yüzde 29 büyüdü. PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, perakende sektöründeki yerini her yıl daha da güçlendiren Private Label ürünlerin geleceğini sektörün önemli aktörlerinin katıldığı 5. Private Label Zirvesi’nde masaya yatırdı.