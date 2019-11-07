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Özel markalı ürünler yüzde 29 büyürken enflasyona da fren oldu

Hayat pahalılığı alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. Her 10 tüketiciden 9’u bir ürünü satın alırken önce fiyatına bakıyor. Tüketicinin fiyat farkındalığındaki bu değişim özel markalı ürünlere (Private Label) de yansıdı. Gıdadan kozmetiğe, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine kadar hemen her alanda market raflarında yerini alan özel markalı ürünler Nielsen verilerine göre yılın 9 aylık döneminde yüzde 29 büyüdü. PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, perakende sektöründeki yerini her yıl daha da güçlendiren Private Label ürünlerin geleceğini sektörün önemli aktörlerinin katıldığı 5. Private Label Zirvesi’nde masaya yatırdı.

Özel markalı ürünler yüzde 29 büyürken enflasyona da fren oldu

Hayat pahalılığı alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. Her 10 tüketiciden 9’u bir ürünü satın alırken önce fiyatına bakıyor. Tüketicinin fiyat farkındalığındaki bu değişim özel markalı ürünlere (Private Label) de yansıdı. Gıdadan kozmetiğe, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine kadar hemen her alanda market raflarında yerini alan özel markalı ürünler Nielsen verilerine göre yılın 9 aylık döneminde yüzde 29 büyüdü. PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği, perakende sektöründeki yerini her yıl daha da güçlendiren Private Label ürünlerin geleceğini sektörün önemli aktörlerinin katıldığı 5. Private Label Zirvesi’nde masaya yatırdı.

07 Kasım 2019 Perşembe 09:54
Özel markalı ürünler yüzde 29 büyürken enflasyona da fren oldu

Perakende zincirinin tüm halkalarını buluşturan PLAT 5. Private Label Zirvesi, Kurtköy Crowne Plaza Otel’de düzenlendi. Üretici ve tedarikçi firmaların yanı sıra ulusal ve yerel ölçekteki perakende zincirlerinin temsilcilerinin katıldığı zirve, bu yıl da önemli konuşmacıları ile sektörün nabzını tuttu. PLAT 5. Private Label Zirvesi, özel markalı ürünlere tüketicilerin ilgisi her geçen gün artarken sektörün geleceğe nasıl hazırlandığını ortaya koymak amacıyla “Kalıcı Olmak için Çıkış Yolları” temasıyla gerçekleştirildi.

Sektörün önde gelen isimleri 5. Private Label Zirvesi’ndeydi

PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, 5. Private Label Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmasında özel markalı ürünler sektörünün hızlı bir büyüme içinde olduğunu ve bu büyümeyi kalıcı hale getirecek çıkış yollarına odaklandıklarını belirterek, “Perakende sektöründeki yerini giderek güçlendiren özel markalı ya da Private Label ürünler sektörümüzü bu yıl beşinci kez bir araya getirdik. Bu yıl zirvemizin temasını kalıcı olmak için çıkış yolları olarak belirledik. Her arayan aradığını bulamaz ama bulanlar arayanlardır diyoruz. Günümüzün değişen koşullarında sadece fiyat odaklı bir rekabet ile sürdürülebilir bir büyümeden söz edemeyiz. Bunun için ilk önce dayanıklı ve çevik olmalıyız ki bu bizim genlerimizde var. Global düşünmeli, Türkiye koşullarını unutmadan yerel davranabilmeliyiz. İkinci olarak odaklanmalıyız. Belli bir alana odaklanmak başarıyı getirir. Yaratıcılığımızı inovasyon için kullanalım ve rakiplere değil soruna odaklanalım. Üçüncü çıkış yolu olarak basit olmalıyız. Rutinden çıkmalı ve farklılaşmalıyız çünkü tüketici fark ettiğini satın alır. Dördüncü olarak da empati yapmayı unutmamalıyız. Umut varsa her zaman çıkış yolu da vardır. Yeter ki arayan olalım ve rutinden çıkıp takip edilen işlere imza atalım. Böylece farklılaşmayı ve kalıcı büyümeyi sağlayabiliriz” dedi.

M. İmer Özer ayrıca Private Label sektörü ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Avrupa’da özel markalı ürünlerin perakende cirosundaki payı ortalama yüzde 31,5 iken ülkemizde son yıllardaki artışlarla birlikte bu oran yüzde 20’nin üzerine çıktı. Avrupa’ya kıyasla özel markalı ürünler sektörümüz hızlı bir büyüme içinde. Tüketiciye ulaşma noktasında önemli bir gelişim kat eden özel markalı ürünler artık market raflarında ve alışveriş sepetlerinde daha fazla yer tutuyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 70 büyüme ile cirosunu 50 milyar TL’ye çıkaran özel markalı ürünler sektörümüz, yılın 9 aylık döneminde ise yüzde 29 büyümeye ulaştı. Özel markalı ürünlerin kalitesine duyulan güvenin artmasıyla birlikte tüketicinin satın alma tercihlerinde ilk sıraya yükselen Private Label ürünlerdeki büyüme trendinin yılın geri kalanında da devam edeceğini öngörüyoruz. ”

PLAT 5. Private Label Zirvesi’nin sabah oturumu PLAT Başkanı İmer Özer’in açılış konuşmasının ardından Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan’ın sunumu ile devam etti. Hızlı Tüketim Ürünleri ve Özel Markalı Ürünler sektöründeki son gelişmeler hakkında bilgi veren İlker Unutkan, Hızlı Tüketim Ürünleri (FMCG) pazarı cirosunun yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 büyüdüğünü, aynı dönemde Private Label cirosunun yüzde 29 büyüme gösterdiğini belirtti. Özel markalı ürünler bu büyüme ile FMCG pazarındaki payını yüzde 21’e yükseltti. Unutkan, yaptıkları son araştırmaların sonuçlarına göre artan fiyat farkındalığı ile birlikte alışverişçilerin en avantajlı promosyonları yakalamak için daha fazla efor sarf ettiğini vurgulayarak her 10 alışverişçiden 9’unun ürünlerin tamamı ya da birçoğunun fiyatını bildiğini, her 4 alışverişçiden üçünün ise Private Label fiyatları ile markalı ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdığını dile getirdi. Nielsen Perakende Hizmetleri Direktörü İlker Unutkan ayrıca “Türkiye’de Private Label cirosunun Hızlı Tüketim Ürünleri cirosundaki payı 2018 yılında yüzde 20’ye yükseldi.Türkiye’de Private Label cirosunun payı dünya ortalaması olan yüzde 16,3’ün üzerinde iken Avrupa ortalaması olan yüzde 31,5’in gerisinde. Avrupa’da 2016 yılından sonra daha stabil bir büyüme var. Türkiye bu alanda daha hızlı gelişiyor” diye konuştu.

Nielsen sunumu sonrası Gazeteci-Yazar Serdar Kuzuloğlu, “Yeni İnsan, Yeni Tüketim, Yeni Fırsatlar” içerikli bir konuşma gerçekleştirdi. Tüketici alışkanlıklarının tamamen değiştiğinden bahseden Kuzuloğlu, yeni trendlerde teknolojinin çok önemli yer tuttuğunu belirterek iyi teknoloji kullanan markaların istediği ürünü satabileceğini söyledi. Alışverişin bir tıkla yapıldığı binlerce ürünün tüketicilerin beğenisine sunulduğu çağımızda rekabetin teknoloji ile birlikte farklı iş planları gereksinimi artırdığına dikkat çekti.

Lead Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman’ın konuşması ile başlayan 5. Private Label Zirvesi’nin öğleden sonraki oturumu perakende sektörünün en önemli temsilcilerinden BİM COO’su Galip Aykaç, A101 CEO’su Erhan Bostan ve Migros CMO’su Cem Rodoslu’yu ağırladı. Zirve katılımcıları, sektöre dair önemli mesajların verildiği bu bölümde sahne alan Eğitimci Yazar Mümin Sekman ve Eğitimci Yazar Serkan Karaismailoğlu’nun konuşmalarını ilgiyle izledi. PLAT 5. Private Label Zirvesi’nin kapanışını ise Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi ve teknoloji konulu konuşması ile yaptı.

Oylum Talu’nun sunumuyla gerçekleşen PLAT Derneği 5. Private Label Zirvesi’ne; İKMİBLİDER KozmetikSAPRO Temizlik ÜrünleriSELUZ Kimya Altın Sponsor; Bileşim KimyaBeautyIstanbul FuarıNeva KozmetikSerdar Plastik Gümüş Sponsor ve Atak TurizmSarten AmbalajŞimşek Plastik Bronz Sponsor, Ekotürk TV ve Grafikare Medya Sponsoru, Yayla Bakliyat ve Okumuş Çay İkram Sponsoru oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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özel markalı ürünler yüzde büyürken enflasyona da fren oldu
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