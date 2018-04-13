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Özel : 1 Ay İçinde Dolar 3 Buçuğun Altına Düşer!

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, Dolar fiyatlarındaki artışın OHAL'den kaynaklandığını belirterek, doların düşmesi için OHAL'in kaldırılması gerektiğini söyledi.

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Özel : 1 Ay İçinde Dolar 3 Buçuğun Altına Düşer!

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, Dolar fiyatlarındaki artışın OHAL'den kaynaklandığını belirterek, doların düşmesi için OHAL'in kaldırılması gerektiğini söyledi.

13 Nisan 2018 Cuma 17:54
Özel : 1 Ay İçinde Dolar 3 Buçuğun Altına Düşer!

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, Dolar fiyatlarındaki artışın OHAL'den kaynaklandığını, OHAL'in kalkması durumunda 1 ay içerisinde doların tekrar 3,5 TL'nin altına düşebileceğini söyledi.

Euro'nun da OHAL'in kaldırılmasından sonra 4,30'un altına ineceğini savunan CHP'li Özgür Özel, "Bugün Türkiye'de dolar yükseliyorsa, faiz yükseliyorsa, avro yükseliyorsa bunun bir tane sebebi var, piyasalarda güven yok." diyen Özel, "Bugün dolar 4 lira 20 kuruşa dayandı. OHAL kalksın, 1 ay içinde dolar 3 buçuğun altına iniyor. Avro 5 lirayı geçti. OHAL kalksın 4 lira 30 kuruşun altına iniyor. Bugün faizler brüt olarak yüzde 20'leri zorluyor. OHAL kalksın, 3-4 ay içinde yeninden yüzde 10'a yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ,ayrıca OHAL'in protestosu için pazartesi gününden itibaren oturma eylemi başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.04.2018 19:21
Anahtar Kelimeler:
özelÖzgür Özelözgür özel Ohal
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