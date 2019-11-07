Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102643
ALTIN
273.957
DOLAR
5.7417
STERLIN
7.3931
EURO
6.3637
Bakan Albayrak'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi! Her Yıl 100 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak!
EYT’lilere kötü haber! 2020 Planında Yok!
Adalet Bakanlığı 1300 memur alımı Başvurularında Son Gün!
Kamuya KPSS'siz 1452 Personel Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar ve Şartlar...
İŞKUR Kamu ve Memur Alımları!

Otoyol ve köprülerde ''değişen dinamik'' ücretlendirme başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği "dinamik fiyatlandırma" ile ilgili çalışmalara başlayacak.

Otoyol ve köprülerde ''değişen dinamik'' ücretlendirme başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği "dinamik fiyatlandırma" ile ilgili çalışmalara başlayacak.

07 Kasım 2019 Perşembe 11:51
Otoyol ve köprülerde ''değişen dinamik'' ücretlendirme başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otoyol ve köprülerde "dinamik fiyatlandırma" modeline geçmeye hazırlanıyor. Kurulacak talep yönetim sistemiyle, talebin az olduğu dönemlerde vatandaşın, otoyol ve köprüleri daha ucuza kullanabilmesi amaçlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Eray Görgülü'nün haberine göre, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yer verildi. Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği "dinamik fiyatlandırma" ile ilgili çalışmalara başlayacak.

TALEP YÖNETİM SİSTEMİ

Çalışmaya ilişkin raporda, "Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sistemi hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacak" ifadesi kullanılırken, aynı zamanda "Ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının verimliliğini teminen talep yönetimi benimsenecek, ulaştırma yatırımları verimlilik odağında rasyonelleştirilecek” denildi. Avrupa'da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor. Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Raporda aynı zamanda karayollarına ilişkin yapılacak çalışmalarla da ilgili kararlara yer verildi. Buna göre, karayolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar tamamlanacak. Trafik güvenliği konusunu güvenli sistem yaklaşımı temelinde yönetilmesini teminen yalnızca karayolu trafik güvenliğinden sorumlu bir yapının tesis edilmesine ilişkin kavramsal çerçeve, program ve kurumsal yapının tasarımı da tamamlanacak. İçişleri Bakanlığı'nın sorumlu olacağı yeni yapılanmanın içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yer alacak.

Öte yandan, ulaştırma sektöründeki projeler, trafik hacmi ilerleme ve ihale durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak verimlilik odağında gözden geçirilecek, yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
otoyol köprülerde değişen dinamik ücretlendirme başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Case Ih Adana Tarım Fuarı’nda!
Case Ih Adana Tarım Fuarı’nda!
Albaraka Türk Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde!
Albaraka Türk Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde!
​e-Dönüşüm, fatura masraflarını kuruş seviyesine düşürecek!
​e-Dönüşüm, fatura masraflarını kuruş seviyesine düşürecek!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim