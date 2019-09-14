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Otomotiv sektöründen kampanya üstüne kampanya!

Satışlarda yaşanan yüzde 50'den fazla düşüşe karşı şirketlerden de art arda yeni kampanya duyuruları gelmeye başladı. Renault, Dacia, Seat, BMW, Volkswagen ve Honda Eylül ayı kampanyalarını açıkladı.

Otomotiv sektöründen kampanya üstüne kampanya!

Satışlarda yaşanan yüzde 50'den fazla düşüşe karşı şirketlerden de art arda yeni kampanya duyuruları gelmeye başladı. Renault, Dacia, Seat, BMW, Volkswagen ve Honda Eylül ayı kampanyalarını açıkladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:31
Otomotiv sektöründen kampanya üstüne kampanya!

Otomobil devleri satışlardaki düşüşü engelelemek ve yıl sonu hedeflerine yaklaşmak için kampanyalara hız verdi. Renault, Dacia ve Volkswagen Eylül ayı kampanyalarını duyurdu.

Renault, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Renault açıklamasına göre, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunan Renault, ayrıca hafif ticari modellerinde sıfır faiz imkanı tanıyor. Kampanyaya Dacia da ECO-G serisi tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı ile katıldı.

HEM BİNEK HEM TİCARİ DE İNDİRİM FIRSATI

Eylül ayında Dacia’nın ECO-G serisi tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

KREDİLİ YA DA KREDİSİZ SATIN ALMAYA FARKLI İNDİRİM

Volkswagen Ticari'de Eylül ayına özel indirim ve faiz fırsatı katılacak. Volswagen kampanyasını peşin alım ve kredili alımlar için iki ayrı fiyatlandırma ile sürdürecek. Kampanya kapsamında indirimler ve kredi fırsatları 15 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek. Kredili alımlarda ise sunulan indirimlere ek olarak, Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliğiyle yapılan kredi kampanyası ile 48 aya kadar yüzde “1,59” faiz oranından Volkswagen Ticari Araç sahibi olunabiliyor.

FİAT'TAN BÜYÜK İNDİRİM

Tüketiciye olan desteğini Eylül ayında da sürdüren Fiat, kampanyasını Eylül ayı boyunca sürdürecek. Tercihini Fiat Egea Ailesi’nden yana kullanacaklar; Mirror, Lounge, S-Design ve Sport versiyonlarını almaları halinde, Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisine de ücretsiz sahip olabiliyor. Fiat Professional'dan yapılan açıklamaya göre, Tofaş’ta üretilen ve dünyanın pek çok noktasına ihraç edilen Fiorino ve Doblo’nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz aylarda devreye alınan “ÖTV Bizden Kampanyası” bu ay da devam ediyor. 2019 model yılına ait Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Pratico ile 2018-2019 model yıllarına ait Ducato’larda ise KDV kadar indirim desteği sağlanıyor.

 SEAT’TAN YÜZDE SIFIR FIRSATI

SEAT, Leon ve Ateca modellerinde Eylül ayına özel kaçılmayacak fiyatlar ve hurda indirimine ek olarak, 50 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

BMW'DEN CAZİP FIRSATLAR

Yarı otonom sürüş teknolojisi, harekete duyarlı komut sistemi, fren fonksiyonlu cruise control gibi üstün teknolojileriyle sınıfında fark yaratan BMW 520i, Eylül ayı boyunca 200.000 TL’ye 15 ay %0 faiz avantajıyla sunuluyor. İlave olarak, BMW 418i Coupé, BMW 418i Gran Coupé ve BMW X2 xDrive18i modelleri 100.000 TL’ye 12 ay %0 faiz avantajı ile satın alınabiliyor.

HONDA'DAN ÖZEL CIVIC VE CR-V KAMPANYASI

Honda'nın Civic ve CR-V modellerine özel sunduğu kampanyaları Eylül ayında da devam ediyor. Eylül ayı boyunca Honda Civic Sedan ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenlere 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı faizsiz 12 vade seçeneği ile sağlanabiliyor. Honda ayrıca Eylül ayında Civic Sedan sahibi olanlara 10 bin km bakımı ve +1 yıl garanti hediye ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv sektöründen kampanya üstüne kampanya
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