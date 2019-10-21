Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97846
ALTIN
279.278
DOLAR
5.8269
STERLIN
7.5566
EURO
6.5072

Otomotiv, Faizsiz Sistemde Yükselişe Geçti!

Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden olan otomotiv sektörü, faizsiz sistemle yapılan alımlarda yükselişe geçti. Eylül ayında Elbirliği Sistemi ile araç alımları Ağustos ayına göre yüzde 4,81 artış gösterdi.

Otomotiv, Faizsiz Sistemde Yükselişe Geçti!

Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden olan otomotiv sektörü, faizsiz sistemle yapılan alımlarda yükselişe geçti. Eylül ayında Elbirliği Sistemi ile araç alımları Ağustos ayına göre yüzde 4,81 artış gösterdi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 10:30
Otomotiv, Faizsiz Sistemde Yükselişe Geçti!

Ekonominin iki önemli ayağından biri olan otomotiv sektörü, satışlarda yaşanan durağanlığı Elbirliği Sistemi’yle kırdı ve Eylül ayında yapılan teslimat rakamları bir önceki aya göre yüzde 4,81 arttı. Faizsiz Elbirliği Sistemi’nin otomotiv sektörüne bir yol açtığını ve sektörün büyümesine büyük katkı sunduğunu belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, konut sektöründe de başarıyla uygulanan Elbirliği Sistemi’nin otomotivde 1991 yılından bu yana en başarılı çözüm olmayı sürdürdüğünü dile getirdi. Üstün, Eminotomotiv ile sistemin, yılda ortalama 12 bin, bugüne kadar ise toplam 29 yıllık sürede 92 binin üzerinde kişiyi araç sahibi yaptığını ifade etti.

Uygun ödeme koşulları sunan Elbirliği Sistemi’nin araç almak isteyenlere istedikleri yerden ve faiz ödemeden, küçük birikimlere göre belirlenmiş taksitlerle araç sahibi yaptığını belirten Emin Üstün, sistemin orta kesime seslenebilme özelliğinin dikkat çeken en büyük başarısı olduğunu sözlerine ekledi.

Sektöre aylık 80 milyonluk katkı

Emin Üstün şöyle konuştu: “Araç sahibi olmak isteyenlere faizsiz ödeme kolaylıkları sunan Elbirliği Sistemi, otomotiv sektörünün ihtiyacı olan hareketliliği sağlayabilecek ve satışları artırabilecek güçlü bir sistem. Bugün Eminotomotiv bünyesinde müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak ayda ortalama 1000’nin üzerinde kişiyi araç sahibi yapıyoruz. Otomotiv sektörüne de aylık yaklaşık 80 ile 100 milyon TL arasında bir katkı sağlıyoruz. Sistemin, Türkiye genelinde daha etkin sağlanmasıyla ekonomiye sağlanan katkıyı daha fazla artırmak ve daha çok kişiyi araç sahibi yapmak mümkün olabilir.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
otomotiv faizsiz sistemde yükselişe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu Yıl 865 Bin 493 Konut Satıldı!
Bu Yıl 865 Bin 493 Konut Satıldı!
Vergi bombardımanı başlıyor! Hazırlanan taslaktan yeni detaylar...
Vergi bombardımanı başlıyor! Hazırlanan taslaktan yeni detaylar...
Vergi ödemelerinde yeni dönem!
Vergi ödemelerinde yeni dönem!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3