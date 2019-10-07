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Otomobilde Sıfır Faiz Kampanyası Başladı!

Kamu bankalarının düşük faizli taşıt kredisi kampanyası başlatmasının ardından sektör hareketlendi. Markalar da sıfır faiz avantajıyla kampanya yaptığını duyurdu.

Otomobilde Sıfır Faiz Kampanyası Başladı!

Kamu bankalarının düşük faizli taşıt kredisi kampanyası başlatmasının ardından sektör hareketlendi. Markalar da sıfır faiz avantajıyla kampanya yaptığını duyurdu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:07
Otomobilde Sıfır Faiz Kampanyası Başladı!

Kamu bankalarının kredi kampanyasının yanında bazı otomotiv şirketleri belli miktarlarda krediler için yüzde sıfır faiz avantajı sağlayarak kampanyalara hız verdi. Opel, Renault ve Dacia Ekim ayı kampanyalarını duyurdu.

100 BİN TL'YE KADAR YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİ

Opel'in tüm modellerinde geçerli sıfır faizli kredi kampanyası 100 bin TL'ye varıyor.

Alman otomobil üreticisi Opel, Ekim ayında devreye aldığı iddialı kampanya ile Grandland X'ten Insignia'ya, Astra HB'den Combo'ya geniş ürün yelpazesinde 100 bin TL'lik yüzde 0 faizli krediyi 15 ay taksitle sunuyor. Finansman kampanyasına ek olarak Opel severler, bahsi geçen modellerde takas desteğinden ve showroom'lara özel indirimlerden de faydalanabilecekler.

Ayrıca Opel, Combo modeli için Ekim ayında da "İstediğin Anda İstediğin Yerde" uygulamasını sürdürüyor. Yeni Combo'yu yerinden ayrılmadan incelemek ve test sürüşü yapmak isteyenler, opel.com.tr resmi websitesi üzerinden talep bırakabiliyor ve Opel yetkili danışmanları tarafından ücretsiz olarak ziyaret ediliyor.
 

RENAULT'DA EKİM AYINDA CAZİP FIRSATLAR
Renault, Ekim ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

DACİA'DA EKİM AYINDA SIFIR FAİZ FIRSATI
Ekim ayında Dacia'nın ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Kampanya kapsamında, Dacia kaskoda anında 1.000 TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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otomobilde sıfır faiz kampanyası başladı
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